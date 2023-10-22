الأونروا: بقي لدينا وقود يكفي لـ3 أيام فقط في غزة

إسطنبول: حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من أن الوقود المتوفر لدى الوكالة الأممية في قطاع غزة سينفد في غضون 3 أيام.

وأكدت الوكالة في بيان، الأحد، ضرورة إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر.

وأضاف البيان: “بدون الوقود، لن يكون هناك ماء، ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة. وبدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وبدون الوقود لن تكون هناك مساعدات إنسانية”.

وأردف: “الأونروا هي أكبر جهة إنسانية فاعلة في قطاع غزة. وبدون الوقود، فإننا سوف نخذل سكان غزة الذين تتزايد احتياجاتهم كل ساعة تحت أعيننا. وهذا لا يمكن ولا ينبغي أن يحدث”.

ولفت البيان إلى أن الأونروا تقدم خدمات لنحو 500 ألف نازح في غزة.

وأعربت الوكالة عن ترحيبها بتسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح أمس، وأكدت في الوقت نفسه أن تلك المساعدات غير كافية وأن غزة بحاجة إلى خط إمداد إنساني متواصل وموسع.

(الأناضول)