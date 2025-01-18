الأونروا تؤكد عزمها مواصلة عملها في غزة رغم الحظر الإسرائيلي

نيويورك: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني إن الوكالة عازمة على مواصلة العمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد دخول حظر إسرائيلي على عملياتها حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني.

وقال لازاريني للصحافيين يوم الجمعة إن إغلاق وكالة الأونروا سوف “يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية” في غزة.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن الأونروا هي الهيئة الوحيدة القادرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم في غزة، الأمر الذي ستكون هناك حاجة ملحة إليه بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يُذكر أن وكالة الأونروا تأسست عام 1949، وهي تقدم الدعم لستة ملايين لاجئ فلسطيني وأولادهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي الوقت الحالي، يعتمد كل الفلسطينيين في غزة تقريبا وعددهم نحو مليوني شخص على الوكالة للحصول على الرعاية الصحية الأولية، ويعتمد أطفال غزة البالغ عددهم 650 ألف طفل على الأونروا للحصول على التعليم. وقال لازاريني إن إنهاء عمليات الأونروا سيكون “كارثيا”.

(أ ب)