الأونروا تحذر من أن الأردن سيواجه مصاعب جمة إذا لم يُستأنف تمويلها- (تدوينة)

عمان: قال أولاف بيكر مدير شؤون الأردن بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء إن اقتصاد المملكة المتعثر بالفعل سيواجه أوقاتا أصعب إذا استمر عدد من المانحين في تعليق تمويل الوكالة، مما سيضطرها إلى وقف خدماتها أو تقليصها.

وأضاف “تعليق التمويل الحالي يعرض استمرار هذه الخدمات للخطر بعد نهاية فبراير. وسيكون له عواقب وخيمة (على عمليات الأونروا)”.

Today @UNRWA 🇯🇴 emphasising the symbolic value of its vital services to protect #PalestienRefugees, to whom #UNRWA is the last hope for a just and durable long promised solution #Gaza #Jordan pic.twitter.com/5IbPohiOco

