“الأونروا” تؤكد وجود تحديات أمام حملة تطعيم “شلل الأطفال” وتحذر من الانتشار الكبير للحشرات والقوارض- (تدوينة)

غزة – “القدس العربي”:

تخشى الجهات المختصة أن تواجه المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” تحديات كثيرة، بعد تمكنها بصعوبة من انجاز المرحلة الأولى، في الوقت الذي تواصلت فيه التحذيرات من زيادة المخاطر الصحية التي تحيط بسكان قطاع غزة، بسبب انتشار الحشرات والقوارض.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فليب لازاريني، بعد انتهاء المرحلة الأولى “التحدي التالي الذي نواجهه هو تزويد الأطفال بالجرعة الثانية في نهاية أيلول/سبتمبر”.

وأوضح أن عملية انتهاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح تعد “قصة إيجابية نادرة”، لافتا إلى أن “الأونروا” وشركاءها تمكنوا من تحصين مئات الآلاف من الأطفال، حيث بلغت نسبة التغطية 90%.

ولفت إلى أن “أطراف النزاع” احترمت إلى حد كبير “فترات الهدنة الإنسانية” المطلوبة، مؤكدا أن ذلك “يُظهر أنه عندما توجد الإرادة السياسية، يمكن تقديم المساعدة دون انقطاع”.

وأكد أن ستكون هناك حاجة إلى “فترات هدن جديدة” لضمان تنفيذ الحملة بأمان، وقال “إن ما يحتاجه الناس في غزة بشكل عاجل، أينما كانوا، هو وقف إطلاق النار الآن”.

Sanitary conditions in #Gaza are worsening by the day. Insects and rodents can spread diseases, threatening people's health and well being.@UNRWA teams are working to help displaced families in shelters stop them from invading people's already crammed living spaces. pic.twitter.com/ahcGcZABUz

— UNRWA (@UNRWA) September 16, 2024