“الأونروا” تؤكد وجود تحديات أمام حملة تطعيم “شلل الأطفال” وتحذر من الانتشار الكبير للحشرات والقوارض- (تدوينة)

غزة – “القدس العربي”:

تخشى الجهات المختصة أن تواجه المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” تحديات كثيرة، بعد تمكنها بصعوبة من انجاز المرحلة الأولى، في الوقت الذي تواصلت فيه التحذيرات من زيادة المخاطر الصحية التي تحيط بسكان قطاع غزة، بسبب انتشار الحشرات والقوارض.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فليب لازاريني، بعد انتهاء المرحلة الأولى “التحدي التالي الذي نواجهه هو تزويد الأطفال بالجرعة الثانية في نهاية أيلول/سبتمبر”.

وأوضح أن عملية انتهاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح تعد “قصة إيجابية نادرة”، لافتا إلى أن “الأونروا” وشركاءها تمكنوا من تحصين مئات الآلاف من الأطفال، حيث بلغت نسبة التغطية 90%.

ولفت إلى أن “أطراف النزاع” احترمت إلى حد كبير “فترات الهدنة الإنسانية” المطلوبة، مؤكدا أن ذلك “يُظهر أنه عندما توجد الإرادة السياسية، يمكن تقديم المساعدة دون انقطاع”.

وأكد أن ستكون هناك حاجة إلى “فترات هدن جديدة” لضمان تنفيذ الحملة بأمان، وقال “إن ما يحتاجه الناس في غزة بشكل عاجل، أينما كانوا، هو وقف إطلاق النار الآن”.

Sanitary conditions in #Gaza are worsening by the day. Insects and rodents can spread diseases, threatening people's health and well being.@UNRWA teams are working to help displaced families in shelters stop them from invading people's already crammed living spaces. pic.twitter.com/ahcGcZABUz — UNRWA (@UNRWA) September 16, 2024

وكانت المرحلة الأولى لعملية التطعيم نفذت في ثلاث مناطق، الأولى وسط القطاع ومن ثم توجهت إلى مدينة خان يونس، قبل أن تنتقل إلى مدينة غزة والشمال، حيث استمرت عملية التطعيم في كل مرة ثلاثة أيام، وقد أبقت الجهات المنفذة كميات من الطعومات من أجل تحصين الأطفال الذين لم تحضرهم عوائلهم في الفترات المخصصة لكل منطقة.

وانطلقت الحملة يوم 1 وحتى 12 أيلول/ سبتمبر في تلك المناطق الواقعة في وسط وجنوب قطاع غزة، وتخلل تلك الفترات منع جيش الاحتلال القائمين على الحملة من الوصول إلى العديد من المناطق، وخاصة شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج.

كما منعت قوات الاحتلال طواقم التطعيم من التوجه إلى مناطق شرق خان يونس، وتكرر ذات الأمر مع سكان عدة أحياء في مدينة غزة والبلدات الشمالية، بحجة أنها مناطق عمليات عسكرية.

والجدير ذكره أن وزارة الصحة الفلسطينية و”الأونروا”، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطفولة “اليونيسيف” هي من قامت بتنفيذ الحملة، وذكرت “اليونيسيف” أن نحو 560000 طفل دون سن العاشرة تلقوا التطعيم ضد شلل الأطفال خلال الجولة الأولى، من حملة تطعيم طارئة أجريت على ثلاث مراحل، وأوضحت أن الحملة التي استمرت 12 يومًا، قدمت لقاح “شلل الأطفال” الفموي الجديد من النمط 2 إلى 558963 طفلًا، بعد تخطيط وتنسيق دقيقين.

يشار إلى أن انطلاق الحملة التي تهدف لتطعيم أكثر من 600 ألف طفل، جاءت بعد اكتشاف أول إصابة في قطاع غزة بفيروس “شلل الأطفال” لطفل نازح في مدينة دير البلح، وهي أول إصابة تسجل منذ 25 عاما.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة قبل ذلك، أنها وبعد إجراء عدة فحوصات، أثبت أن مسببات المرض موجودة في مياه الصرف الصحي وفي تجمع المياه العادمة، التي تغزو شوارع القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب، حيث تعمدت قوات الاحتلال تدمير شبكات البنى التحتية.

وفي سياق قريب، أكدت “الأونروا” أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة تتدهور بشكل متزايد يومًا بعد يوم، لافتة إلى أن “الحشرات والقوارض تشكل خطرًا على الصحة من خلال نشر الأمراض مما يهدد صحة الناس”.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل على دعم العائلات النازحة في الملاجئ، بهدف منع هذه الآفات من اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها.

ويشتكي سكان قطاع غزة من زيادة كبيرة في أعداد القوارض والحشرات الضارة التي تستوطن أماكن سكنهم ونزوحهم، وتهدد بانتشار أمراض خطيرة.

ويعود ذلك لكثرة تكدس القمامة في الشوارع وعلى مقربة من مناطق النزوح، لعدم قدرة الطواقم البلدية المختصة على نقلها إلى المكبات الخاصة بها والقريبة من الحدود مع الاحتلال، كما لم تعد السلطات البلدية قادرة بسبب الحرب على محاربة هذه الآفات بالطرق التي كانت تعمل بها فترة ما قبل الحرب، لعدم امتلاكها الوسائل الخاصة بذلك.