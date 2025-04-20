“الأونروا” تحذر من خطورة الوضع وتطالب بالتهدئة وتدفق المساعدات

غزة- “القدس العربي”:

‏جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بتدفق المساعدات، محذرة بعد عام ونصف على الحرب، من خطورة الأوضاع الإنسانية، بسبب استمرار الضربات العسكرية، التي تستهدف المراكز الطبية أيضا.

وفي تصريح نشرته “الأونروا”، جددت الدعوة بعد مرور سنة نصف على الحرب الدعوة إلى “تجديد وقف إطلاق النار فورا، والإفراج الكريم عن جميع الرهائن، والسماح بتدفق غير مُقيّد للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية”.

وأشارت إلى التقارير التي أفادت باستشهاد ما لا يقل عن 51,000 فلسطيني، ونزوح ما يقارب 1.9 مليون شخص، عدة مرات.

وأعادت التذكير باستمرار منع إسرائيل منذ سبعة أسابيع، دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية ولقاحات الأطفال والوقود إلى قطاع غزة. وقالت “هذا الحصار يُعد أطول بثلاث مرات من الحصار الذي فُرض في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عند اندلاع الحرب”.

وقد تطرقت إلى أوضاع النازحين مع استمرار المأساة، خاصة في ظل طلب الاحتلال من سكان حوالي 69% من مساحة قطاع غزة النزوح القسري، ووقوع هذه المناطق ضمن “المنطقة المحظورة”.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى نزوح نحو 420 ألف شخص مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار، يوم 18 مارس الماضي.

وقالت “استئناف القصف واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية يؤثران بشكل كبير على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان من الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى وغيرها من الضروريات”، لكنها رغم ذلك أكدت أنه بالرغم من الحصار والتحديات القائمة، إلا أنها تواصل تقديم الخدمات للمجتمعات في غزة.

وقالت إن فرقها أشرفت على حملة للتبرع بالدم في النقاط الطبية التابعة لها جنوب غزة، حيث تبرّع كل من الموظفين والمواطنين بالدم لصالح المستشفيات المحلية.

ونبهت إلى “استمرار الضربات والحصار” في غزة، حيث لا تزال المرافق الصحية تتعرض للقصف، وتستنزف الإمدادات الطبية. وأكدت أن هناك حاجة ماسّة لوحدات دم لإجراء عمليات منقذة للحياة.

وفي السياق، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأشار كذلك إلى “الخطر المتزايد” الذي يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة، موضحا أن هذا الوضع الخطير يتزامن مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية، ما يعيق بشكل كامل وصول الإمدادات الغذائية الضرورية إلى داخل القطاع المحاصر، مؤكدا أن غزة بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر وغير منقطع للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي، منذرا في ذات الوقت من عواقب وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقال إن المدنيين في غزة يواجهون بالفعل ظروفا إنسانية كارثية ونقصا حادا في جميع مقومات الحياة.