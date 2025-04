الأونروا تحذر من زيادة وفيات الأطفال في غزة جراء البرد- (تدوينة)

غزة: حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من زيادة عدد وفيات الأطفال في غزة جراء البرد القارس ونقص المأوى.

جاء ذلك في بيان صادر عن أونروا، الثلاثاء، بخصوص الأطفال الرضع الذين تجمدوا حتى الموت في غزة بسبب البرد الشديد.

وقالت الأونروا: “6 أطفال رضع توفوا بسبب البرد في الأيام الماضية، وقد يموت المزيد بسبب البرد ونقص المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية”.

وطالبت الوكالة إسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية.

Six in recent days.

More babies will likely die due to the cold, lack of shelter and basic #winter supplies.

Blankets, mattresses and warm clothes are sitting outside Gaza waiting for approval to get in.

The siege must be lifted.#CeasefireNow pic.twitter.com/x3srv0i2FL

