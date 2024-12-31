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الأونروا تحذر من زيادة وفيات الأطفال في غزة جراء البرد- (تدوينة)

31 - ديسمبر - 2024

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غزة: حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من زيادة عدد وفيات الأطفال في غزة جراء البرد القارس ونقص المأوى.

جاء ذلك في بيان صادر عن أونروا، الثلاثاء، بخصوص الأطفال الرضع الذين تجمدوا حتى الموت في غزة بسبب البرد الشديد.

وقالت الأونروا: “6 أطفال رضع توفوا بسبب البرد في الأيام الماضية، وقد يموت المزيد بسبب البرد ونقص المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية”.

وطالبت الوكالة إسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية.

ويعاني النازحون داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 6:45 م

    عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لا تكترث لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا للعرب والمسلمين أجمعين الذين تركوا إخوانهم الفلسطينيين فريسة سهلة لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒🚀

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