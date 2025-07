الأونروا تحذر من “عواقب صحية” إثر نقص الماء واكتظاظ الملاجئ في غزة- (تدوينة)

غزة: حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، من “عواقب صحية وخيمة” في قطاع غزة جراء عدم توفر الماء النظيف والصابون، واكتظاظ الملاجئ، وحرارة الصيف، وسط الحصار الإسرائيلي المستمر.

وفي منشور عبر منصة إكس، السبت، جددت الأونروا المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، والسماح لها باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مستلزمات النظافة.

وأوضحت أن الأطفال الفلسطينيين في غزة لا يستطيعون الاستحمام بشكل صحيح بسبب عدم توفر الماء النظيف والصابون نتيجة الحصار المستمر على القطاع.

وشددت الوكالة الأممية على أن “اكتظاظ الملاجئ وحرارة الصيف في غزة قد يؤديان إلى عواقب صحية وخيمة”.

No soap, no clean water.

Children in #Gaza can’t be bathed properly because of the ongoing siege.

This, coupled with overcrowded shelters and summer heat, can lead to dire health consequences.

The siege must be lifted. UNRWA must be allowed to resume delivering humanitarian… pic.twitter.com/JTKhIguIEe

