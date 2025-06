الأونروا تحذر من مجاعة تهدد حياة 15 ألف امرأة حامل بغزة- (تدوينة)

غزة: حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخميس، من أن 15 ألف امرأة حامل في قطاع غزة أصبحن على شفا المجاعة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

جاء ذلك في منشور على حسابها في منصة “إكس”.



وأشارت الأونروا، إلى الكارثة الإنسانية الناجمة عن سياسة التجويع والتعطيش التي تنتهجها إسرائيل في غزة.

وذكرت أن هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، وأنه من المتوقع أن تشهد المنطقة 4 آلاف حالة ولادة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الوكالة الأممية إن نحو 15 ألف من هذه النساء الحوامل قد يكن على شفا المجاعة.

كما أكدت أن الأمطار الغزيرة والمساعدات المحدودة فاقمت من أوضاع المهجرين في القطاع.

ولفتت الأونروا، إلى أن عام 2024 كان أكثر الأعوام فتكاً بالنسبة إلى العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، حيث لقي 281 منهم حتفهم على مستوى العالم، معظمها من موظفي الأونروا في غزة.

🔹@UNFPA reports 50,000 pregnant women in #Gaza and 4,000 deliveries expected next month. 15,000 face famine risk

🔹Heavy rains and limited aid worsen conditions for Gaza’s displaced

🔹2024 is the deadliest year for humanitarians (281 deaths, most UNRWA staff in Gaza) per… pic.twitter.com/upzkqHIjOH

— UNRWA (@UNRWA) November 28, 2024