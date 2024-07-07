الأونروا تدعو لـ”إجراء تحقيق مستقل” في قصف مدرسة وسط غزة

غزة: دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، لـ”إجراء تحقيق مستقل” في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على حسابه عبر منصة “إكس”.

وقال مفوض الأونروا: “بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجددا لوقف إطلاق النار”.

وأضاف “كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان”.

وتابع لازاريني قائلا إننا “نأخذ الادعاء المتكرر (من بين أمور أخرى) من إسرائيل هو أن منشآتنا تستخدم من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة على محمل الجد، ولهذا السبب بالتحديد دعوت مراراً وتكراراً إلى إجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق وتحديد المسؤولين عن الهجمات على مباني الأمم المتحدة أو إساءة استخدامها”.

وأشار المدير العام للأونروا إلى أن “أكثر من نصف منشآت الوكالة تعرضت للقصف”، ما أسفر عن استشهاد 520 شخصا، وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين.

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي.

والسبت، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدافه مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن قواته “هاجمت (مخربين) تواجدوا داخل مجمع مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا والتي استخدمت كمقر قيادة لمسلحي حماس ليوجهوا انطلاقًا منها اعتداءات ضد قواتنا”.

وردا على هذه المزاعم، أوضحت حركة حماس، في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يحاول من خلال ادعائه تمرير وتسويق جرائمه للرأي العام، وإخفاء أهدافه الواضحة التي يسعى لتنفيذها، بإبادة شعبنا الفلسطيني وتدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)