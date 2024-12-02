“حكومة غزة” تطالب الأونروا باستئناف إدخال مساعداتها وزيادتها

غزة- “القدس العربي” ووكالات: طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الاثنين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالتراجع عن قراراها بتعليق إدخال المساعدات إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد الشاحنات في ظل استمرار سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل “كسلاح حرب ضد المدنيين”.

وقال المكتب في بيان: “قرار أونروا بإيقاف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يُعدّ قراراً صادماً ومُفاجئاً ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته”.

والأحد، أعلنت “أونروا”، تعليق استلام مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي القطاع “لانعدام الأمن” فيه منذ أشهر، بحسب بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وقال في بيانه: “في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمت سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، كما حاولنا السبت إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق، تم الاستيلاء عليها جميعا”، دون ذكر الجهة التي استولت عليها.

واتهم المكتب الحكومي بغزة إسرائيل بـ”التنسيق الكامل مع العصابات الخارجة عن القانون والأخلاق التي تقوم بسرقة المساعدات بإيعاز مباشر منها لضمان عدم إيصالها إلى مستحقيها وعدم إيصالها إلى أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن “الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها”.

وأضافت المصادر أن “المسلحين (…) منعوا قسما كبيرا من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم”.

وأكدت الصحيفة أن “عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها، وبما أن منظمات إغاثية ترفض دفع أموال حماية، فغالبا ما تنتهي المساعدات في مستودعات تابعة للجيش”.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مسؤولية قرار أونروا لكل من “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وللدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذين يدعمون الاحتلال بالسلاح لقتل المدنيين من شعبنا الفلسطيني، ويعززون الاحتلال بالمواقف السياسية والدبلوماسية مما ساعد على استمرار هذا العدوان على المدنيين بغزة”.

ودعا أونروا إلى “التراجع عن قرارها وزيادة كمية المساعدات إلى قطاع غزة وإدخالها من معابر وممرات إنسانية أخرى أكثر أمنا”.

وأشار إلى حاجة الفلسطينيين “الماسة لهذه المساعدات في ظل استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، وانتشار المجاعة في قطاع غزة، وهذا ما ترفضه كل القوانين الدولية والإنسانية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن قرار تعليق عمل استلام وايصال المساعدات الإنسانية، من خلال عبر معبر كرم أبو سالم، لا يشمل باقي خدماتها التي تقدمها لسكان غزة.

وأكدت في بيان أصدرته مواصلة تقديم جميع خدماتها الأخرى في كافة أنحاء قطاع غزة، لافتة إلى أن قرار تعليق المساعدات من معبر كرم أبو سالم، جاء لكون أن الطريق المؤدي من هذا المعبر لم يكن آمنًا منذ أشهر.

وتقدم “الاونروا” في هذا الوقت عدة خدمات لسكان غزة في ظل الحرب المستمرة، منها الرعاية الصحية في مراكز وعيادات منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة، كما تقدم خدمات إغاثة أخرى بما في ذلك رعاية مراكز إيواء النازحين، وتقديم مساعدات غذائية.

هذا وقد أوضحت هذه المنظمة الأممية الأكبر بين منظمات الإغاثة العاملة في غزة، أنه منذ نيسان/أبريل، وفي اعقاب الاجتياح البري لمدينة رفح، أصبح الوضع في معبر كرم أبو سالم جنوب غزة “أكثر خطورة وتقلبًا”.

وقالت “البيئة التي نعمل فيها، خاصة في رفح، تجعل من الصعب جدًا على المجتمع الإنساني الدولي ايصال المساعدات إلى غزة بالقدر المطلوب”.

وأشارت إلى أن عدة حوادث نهب خطيرة وقعت في تلك المنطقة، حيث تمنع هذه الأفعال إيصال المساعدات للناس وتعرض حياة السائقين للخطر.

وقالت “الأونروا” في بيانها “في حين عدم وجود إمكانية لتسليم وتوصيل المساعدات بنجاح، لا يمكننا الاستمرار في تعريض حياة السائقين للخطر”.

وأشارت إلى أنه سبق وأن قتل سائقون وأصيب آخرون، أثناء محاولتهم إيصال المساعدات.

وأكدت أنها ستواصل بذل الجهود لإيجاد حلول، وانتقدت عمليات السطو على شاحنات المساعدات وقالت “للأسف، اختار البعض في غزة تقديم مصالحهم الشخصية على احتياجات الناس”.

وكان مفوض “الأونروا”، فليب لازاريني، أعلن الاحد تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن ‏الطريق من هذا المعبر لم يكن آمناً منذ شهور، بسبب استمرار سرقة شاحنات المساعدات.

وفي بيانها الجديد أكدت “الأونروا” أن مسؤولية حماية العاملين في مجال المساعدات والإمدادات، تقع على عاتق دولة إسرائيل بصفتها “القوة المحتلة”، وقالت “يجب عليها ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان ووقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني”.