“الأونروا” تعلن تعرض قافلة مساعدات بغزة لنيران الاحتلال الإسرائيلي- (تغريدة)

غزة: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، تعرض قافلة مساعدات غذائية تابعة لها، لنيران البحرية الإسرائيلية، بينما كانت ننتظر الانتقال إلى شمال قطاع غزة.

وقال مدير شؤون “أونروا” بغزة، توماس وايت، على منصة “إكس”: “هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما ذكره مسؤول “الأونروا”.

وأعاد حساب “الأونروا” نشر تدوينة وايت قائلا: “لا نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية تحت النيران”.

وشدد على أن “هناك حاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى كل مكان، بما في ذلك شمال غزة”.

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire – thankfully no one was injured@UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG

— Thomas White (@TomWhiteGaza) February 5, 2024