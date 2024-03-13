سياسة | عربي | فلسطين

5 شهداء في قصف إسرائيلي لأكبر مستودعات الأونروا في رفح- (صور وفيديو)

13 - مارس - 2024

مركزًا توزيع الدقيق التابع للأونروا في رفح

حجم الخط
1

قطاع غزة: استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان “قُتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن “هجوم اليوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية التابعة للأونروا في قطاع غزة يأتي في الوقت الذي تنفد فيه الإمدادات الغذائية، وينتشر الجوع على نطاق واسع، وفي بعض المناطق، يتحول الأمر إلى مجاعة”.

وأضاف “كل يوم، نشارك إحداثيات جميع منشآتنا في كافة أنحاء قطاع غزة مع أطراف النزاع. وقد تلقى الجيش الإسرائيلي الإحداثيات بما في ذلك إحداثيات هذه المنشأة يوم أمس”.

وأوضحت الأونروا في بيانها أنه منذ “بدء الحرب قبل خمسة أشهر، سجلت الأونروا عددا غير مسبوق من الانتهاكات ضد موظفيها ومرافقها يفوق أي نزاع آخر في العالم، مع مقتل ما لا يقل عن 165 من موظفيها … وإصابة أكثر من 150 مرفقا من مرافقها، بعضها دُمر بالكامل ومن بينها العديد من المدارس”.

وأضاف لازاريني “يجب حماية الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها وأصولها في كافة الأوقات. ومنذ بدء هذه الحرب، أصبحت الهجمات على مرافق الأمم المتحدة وقوافلها وموظفيها أمرا شائعا في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي. إنني أدعو مرة أخرى إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات وإلى الحاجة إلى المساءلة”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن أربعة أشخاص استُشهدوا في قصف استهدف المستودع في حي الجنينة وسط رفح.

وقال مصدر في الأونروا إن المستودع هو أكبر مخازن الوكالة في جنوب قطاع غزة وهو يستقبل المساعدات القادمة من معبري رفح وكرم أبو سالم قبل توزيعها.

ويأتي قصف المستودع مع ازدياد المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة حيث تنفذ إسرائيل حملة قصف مدمرة اتبعتها باجتياح بري.

وأدى النقص الحاد في الماء والطعام في غزة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب أدى إلى استشهاد 27 شخصا بسبب سوء التغذية والجفاف، معظمهم من الأطفال.

وتقول وكالات الإغاثة إن عمليات التفتيش الأمنية الإسرائيلية المرهقة للشحنات التي تدخل القطاع تبطئ تسليم المساعدات، وأن بعضها يعاد لنقله مواد ترفض إسرائيل إدخالها.

وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن العرقلة ناجمة عن تراكم المساعدات على الجانب الفلسطيني لعدم وجود شاحنات كافية لتوزيعها.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 16, 2024 الساعة 1:33 م

    آلة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء تزداد شراسة ووحشية يوما بعد يوم 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥

    رد

أخبار ذات صلة

أونروا: ثلث أطفال شمال غزة دون عامين يعانون سوء تغذية حادا
16 - مارس - 2024
وكالة سويدية تستأنف تمويل الأونروا
16 - مارس - 2024
لوموند: هكذا تحرم إسرائيل عمال الإغاثة المكلّفين بالمساعدات في غزة من التأشيرات
15 - مارس - 2024
رئيس أيرلندا يعرب عن أسفه إزاء “حملة الدعاية” ضد الأمم المتحدة بشأن غزة
11 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية