“الأونروا” تقول إن منشآتها في مخيم عين الحلوة محتلّة من قبل جهات مسلحة وتدعو لإخلائها فوراً 

بيروت: أعلنت مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس تلقّي “الأونروا تقارير مقلقة، تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها، بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب لبنان، وأُفيد أن منشآت الأونروا تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم”.

وقالت كلاوس، في بيان أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم الخميس، إن “المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفّر التعليم لـ 3200 طفل من لاجئي فلسطين”، مؤكدة أن “هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت الأونروا، ويقوّض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين”.

وأضافت:” تدين الأونروا بشدة هذه الأفعال، وتطالب بحماية جميع منشآتها، بما في ذلك المدارس، التي يجب أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال، وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تُستخدم أبداً في النزاعات المسلحة“.

وختمت: “تدعو الأونروا الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فوراً، حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية، وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين”.

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، شهد، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من “حركة فتح” وعناصر من “مجموعات إسلامية”، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وسقوط أكثر من 60 جريحاً، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.

( د ب أ )