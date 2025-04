الأونروا تنفي تقارير إسرائيلية عن مقتل أحد موظفيها مع السنوار بغزة- (تدوينة)

إسطنبول: نفى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الخميس، الادعاءات المتداولة في إسرائيل ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن أحد موظفي الوكالة قُتل مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة (إكس): “مجدداً، تستخدم (إسرائيل) معلومات غير مؤكدة لتشويه سمعة موظفي الأونروا”.

Once again, unchecked information is used to discredit @UNRWA & its staff.

Earlier today, reports circulated on social & Israeli media that an UNRWA staff member was killed together with the Hamas head in Gaza.

I confirm that the staff member in question is alive. He…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 17, 2024