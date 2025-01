الأونروا تنقل آلاف ملفات اللاجئين من غزة والضفة إلى “مكان آمن”- (تدوينة)

غزة: كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، عن نقل آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى “مكان آمن”.

وفي بيان نشرته الوكالة الأممية عبر منصة “إكس”، مساء الجمعة، قال لازاريني إن “الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم”.

ولفت إلى “حفظ وأرشفة سجلات عائلات لاجئي فلسطين على مدى الـ75 عاماً الماضية”، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع للشهر الـ16.

وأضاف: “بفضل فرق الأونروا المخلصة، تم نقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن، وتم تحوليها إلى ملفات رقمية”.

وأكد المسؤول الأممي أن “الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي”.

واختتم بالقول: “حان الوقت لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي”.

.@UNRWA, the custodian of identify and history of #Palestine Refugees

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 10, 2025