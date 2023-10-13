سياسة | عربي | فلسطين

الأونروا تنقل مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة 

منذ 24 دقيقة

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تل أبيب: نقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة، في أعقاب دعوة إسرائيل لإخلاء شمال القطاع.

وأضافت الوكالة في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي، أن “أونروا نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى الجنوب، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين في غزة”.

وتابعت الوكالة: “نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ أونروا ، بما في ذلك المدارس”.

 وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر في وقت سابق المدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه جنوبا.

ويعتقد مراقبون أن هجوما بريا من قبل إسرائيل ربما يكون وشيكا في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم واسع النطاق من قبل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت “أونروا”  قد حثت في وقت سابق السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئها، بما في ذلك المدارس، طبقا لما ذكرته مديرة الاتصالات بالمنظمة، جولييت توما، في بيان منفصل.

وأضافت: “إنها منشآت الأمم المتحدة. يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض لهجوم على الإطلاق، طبقا للقانون الإنساني الدولي”.

(د ب أ)

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