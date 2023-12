الأونروا: جنوب رفح أصبح مكتظا مع توسع الهجوم الإسرائيلي- (فيديو)

غزة: ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الثلاثاء أنه بعد توسع الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى الجزء الأوسط من القطاع، تقلص المجال المتاح للحركة أمام النازحين الفلسطينيين داخليا.

وكتب توماس وايت، مدير شؤون الوكالة في الشرق الأدنى، في منشور على منصة إكس: “رفح في الجنوب أصبحت الآن مكتظة عن آخرها”.

وأضاف “هناك المزيد من الأشخاص في مساحة أقل… لا راحة. حان الوقت لوقف إنساني لإطلاق النار”.

#Gaza People forced to move once again. More people in less space. Rafah in the south is now bursting at the seams. No respite. Time for a humanitarian #ceasefire@UNRWA pic.twitter.com/sC9lhYRjq7

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 26, 2023