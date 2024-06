غزة : قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، إن “حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في قطاع غزة من الامتحانات، وأكثر من نصف مليون طفل من التعليم على مدار 8 أشهر “أمر مروع ومحزن”.

جاء ذلك على لسان مدير التخطيط بالأونروا سام روز، في مقابلة مع قناة الجزيرة باللغة الإنكليزية، بثت فحواها الأونروا على حسابها عبر منصة إكس.

وأضاف روز أن “حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في قطاع غزة من الامتحانات يضيف طبقة أخرى إلى حزننا”.

كما سلط الضوء على أن “أكثر من نصف مليون طفل بالقطاع محرومون من التعليم على مدار 8 أشهر”.

وتابع المسؤول الأممي قائلا إنه “من المروع أن هؤلاء الأطفال، علاوة على كل شيء آخر، محرومون من فرصة التعلم”.

#Gaza 39,000 students cannot sit their exams & over half a million children have been deprived of education for 8 months.

@UNRWA Sam Rose outlines yet another layer of sadness: “awful that these children, on top of everything else, have been denied this opportunity.” @AJEnglish pic.twitter.com/82x5bGhioF

— UNRWA (@UNRWA) June 23, 2024