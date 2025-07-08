الأونروا: حياة أطفال غزة موسومة بـ”الحرب والدمار”

غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الثلاثاء، إن الأطفال في قطاع غزة يشكلون نحو نصف عدد السكان ووسمت حياتهم بـ”الحرب والدمار”.

وقالت الوكالة الأممية في بيان: “يُشكّل الأطفال نصف عدد السكان في غزة (يبلغ عددهم 2.4 مليون نسمة)، وحياتهم موسومة بالحرب والدمار”.

وأوضحت الأونروا أن الأطفال يقضون أوقاتهم خارج الصفوف الدراسية، ومجبرون على النزوح المتكرر، ويكادون لا يجدون ما يأكلونه.

وتابعت: “يوجد في غزة مليون طفل”.

وشددت على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة من الأجل الأطفال ولمستقبل أفضل في المنطقة.

ويشكل الأطفال إلى جانب النساء الفئة الأكثر تضررا من هذه الحرب التي أتت على غالبية معالم الحياة ومقوماتها في قطاع غزة، وفق تقارير حقوقية.

(الأناضول)