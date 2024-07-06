الأونروا: عائلات غزة لا تزال تعيش صراعا يوميا من أجل البقاء 

غزة: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، السبت، أن “عائلات قطاع غزة لا تزال تعيش صراعا يوميا من أجل البقاء وتكافح للحصول على الاحتياجات العاجلة، مثل الطعام والماء“.

جاء ذلك على لسان مدير التخطيط بالأونروا سام روز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأضاف المسؤول الأممي أن “عائلات غزة لا تزال تعيش صراعا يوميا من أجل البقاء، حيث يفكر الفلسطينيون باستمرار بكيفية الحصول على احتياجاتهم العاجلة، مثل وجبتهم التالية، والماء للشرب وغسل الملابس واستخدام الحمام، وتأمين متطلبات أبنائهم”.

وأوضح روز أن “الفلسطينيون بغزة لا يزالون يكافحون من أجل الحصول على الضروريات الأساسية، وبالتالي يجب وقف إطلاق النار الآن”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(وكالات)