الأونروا: عام 2023 الأكثر دموية لفلسطيني الضفة الغربية- (فيديو)

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن “عام 2023 الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين بالضفة الغربية، حيث قُتل 504 أشخاص” حتى اليوم الجمعة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة “إكس”.

وأضافت توما أن “الضفة الغربية تغلي منذ 18 شهرًا”، مشيرة إلى أن العام 2023 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين الذين قتلوا بالضفة المحتلة.

وتابعت المسؤولة الأممية قائلةً إن “504 فلسطينيين قُتلوا حتى الآن هذا العام في الضفة الغربية، فيما قُتل 70 طفلاً على الأقل منذ بدء الحرب” على قطاع غزة.

“The📍#WestBank has been boiling for the past 18 months”@JulietteTouma tells @BBCNews 2023 is the deadliest year on record for Palestinians killed in #WestBank

504 Palestinians have been killed so far this year in #WestBank – at least 70 children killed since the war began. pic.twitter.com/pDIpvGyTPZ

— UNRWA (@UNRWA) December 29, 2023