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الأونروا: عام 2023 الأكثر دموية لفلسطيني الضفة الغربية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا - لقطة شاشة

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غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن “عام 2023 الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين بالضفة الغربية، حيث قُتل 504 أشخاص” حتى اليوم الجمعة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة “إكس”.
وأضافت توما أن “الضفة الغربية تغلي منذ 18 شهرًا”، مشيرة إلى أن العام 2023 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين الذين قتلوا بالضفة المحتلة.
وتابعت المسؤولة الأممية قائلةً إن “504 فلسطينيين قُتلوا حتى الآن هذا العام في الضفة الغربية، فيما قُتل 70 طفلاً على الأقل منذ بدء الحرب” على قطاع غزة.


ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا مئات الضحايا وآلاف المعتقلين.

(وكالات)

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