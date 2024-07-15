الأونروا: غزة تحتاج 15 عاما لإزالة 40 مليون طن من أنقاض الحرب

إسطنبول: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إن قطاع غزة يحتاج إلى 15 عاما لإزالة 40 مليون طن من أنقاض الحرب.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن “بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 15 عاما لإزالة 40 مليون طن من أنقاض الحرب”.

وشددت أن “إزالة أنقاض حرب غزة تحتاج إلى جهد أكثر من 100 شاحنة بموازنة تزيد عن 500 مليون دولار”.

وحذرت الأونروا أن أنقاض حرب غزة تشكل “تهديدا مميتا” لسكان القطاع بسبب احتمالية احتوائها على ذخائر غير منفجرة ومواد ضارة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)