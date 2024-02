الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير.. وبوريل: تعليق دعمها “عقاب جماعي” للفلسطينيين- (تدوينة)

بروكسل- القدس:اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تعليق الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنه بمثابة “عقاب جماعي للشعب الفلسطيني”.

وأوضح بوريل في تصريحات صحافية قبيل قمة خاصة للاتحاد الأوروبي لبحث التعديلات على الموازنة طويلة الأمد بهدف توفير دعم مالي لأوكرانيا.

وأشار أن القمة ستناقش الوضع في قطاع غزة، وتطرق إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول تعليق دعمها المالي للأونروا.

ولفت بوريل أنه سيؤكد لقادة الاتحاد الأوروبي أهمية استمرار دعم الأونروا، مشددًا على ضرورة التحقيق (بمزاعم تورط موظفين بالأونروا بهجوم حماس في 7 أكتوبر).

وأضاف: “ولكن لا يمكن القيام بعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ولا يجب وقف أنشطة الأونروا، لأنكم إذا أوقفتم تمويلها ستكونون تعاقبون الشعب الفلسطيني بأسره”.



الأونروا: قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط/فبراير

من جهتها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس إنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حيث الحرب بين حركة حماس وإسرائيل مع حلول نهاية شباط/فبراير الجاري.

وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة إكس “إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط/فبراير”.

"If funding remains suspended, we will most likely be forced to shut down our operations by end of February” @UNLazzarini

🚨 STATEMENT📍#GazaStrip: Humanitarian crisis deepens at a time funding suspensions put @UNRWA aid operations in peril ⬇️https://t.co/nvSrZntnHa pic.twitter.com/BrC8D4PG4O

— UNRWA (@UNRWA) February 1, 2024