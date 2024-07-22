“الأونروا”: قوات إسرائيلية هاجمت قافلة أممية متجهة لغزة

غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة الأحد لمدينة غزة، الأحد.

جاء ذلك في منشور للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على منصة “إكس” قال فيه إن سيارة تابعة للوكالة أصيبت بـ5 رصاصات أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأوضح: “حدث هذا بالأمس وكانت الفرق تسافر في سيارات مدرعة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح وترتدي سترات الأمم المتحدة”.

وأضاف: “أطلقت قوات إسرائيلية النار بكثافة على القافلة التي كانت متجهة الأحد لمدينة غزة”.

#Gaza

Heavy shooting from the Israeli Forces at a UN convoy heading to Gaza city.

While there are no casualties, our teams had to duck and take cover. This took place yesterday. The teams were traveling in clearly marked UN armoured cars & wearing UN vests. One vehicle… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 22, 2024

وفي ذات السياق، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الإثنين، إن استهداف قافلة مساعدات أممية متحهة إلى غزة “وصمة عار على جبين النظام الدولي برمته”.

وكتب الصفدي على حسابه بمنصة “إكس”: “هذه جريمة حرب. يجب حماية الأونروا وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى والعاملين فيها من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب”.

وأضاف: “غزة لم تصبح مقبرة للأطفال فحسب، لقد أصبحت مقبرة للقانون الدولي”.

وختم بالقول: “وصمة عار على جبين النظام الدولي برمته”.

This is a war crime. UNRWA & all other humanitarian agencies & workers must be protected from Israeli occupation forces & war crimes. Gaza has not only become a graveyard for children. It has become a graveyard for Int’l law, a shameful stain on whole Int’l order. https://t.co/oQOFQCj5BM — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 22, 2024

(الأناضول)