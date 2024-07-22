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“الأونروا”: قوات إسرائيلية هاجمت قافلة أممية متجهة لغزة

22 - يوليو - 2024

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غزة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة الأحد لمدينة غزة، الأحد.
جاء ذلك في منشور للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على منصة “إكس” قال فيه إن سيارة تابعة للوكالة أصيبت بـ5 رصاصات أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة.
وأوضح: “حدث هذا بالأمس وكانت الفرق تسافر في سيارات مدرعة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح وترتدي سترات الأمم المتحدة”.
وأضاف: “أطلقت قوات إسرائيلية النار بكثافة على القافلة التي كانت متجهة الأحد لمدينة غزة”.

وفي ذات السياق، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الإثنين، إن استهداف قافلة مساعدات أممية متحهة إلى غزة “وصمة عار على جبين النظام الدولي برمته”.
وكتب الصفدي على حسابه بمنصة “إكس”:  “هذه جريمة حرب. يجب حماية الأونروا وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى والعاملين فيها من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب”.
وأضاف: “غزة لم تصبح مقبرة للأطفال فحسب، لقد أصبحت مقبرة للقانون الدولي”.
وختم بالقول: “وصمة عار على جبين النظام الدولي برمته”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 22, 2024 الساعة 9:41 ص

    إنها الهجمة المسعورة لكلاب عصابة الشر المقبورة والمهزومة بإذن الواحد الأحد الفرد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1919 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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