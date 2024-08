الأونروا: لا مكان آمن بغزة وسكانه ينتظرون الموت- (تدوينة)

عمان: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، من أنه لم يعد هناك مكان آمن بقطاع غزة في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية.

واعتبرت أن فلسطينيي القطاع “يبدو وكأنهم ينتظرون الموت”.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج، عبر منصة إكس: “ما من مكان آمن في غزة الآن. يبدو الأمر وكأن الناس ينتظرون الموت”.

وأضافت ووتريدج، أن “المناطق التي كانت (داخل ما تسميه إسرائيل بـ) المنطقة الإنسانية أصبحت الآن خط المواجهة”.

وأشارت إلى أن سكان غزة باتوا على بعد “بضعة مبانٍ من خط المواجهة”.

"Nowhere in the Gaza Strip is safe.[…] It does feel like people are waiting for death."@UNWateridge explains that, with ongoing military operations & continuous evacuation orders, people are "never more than a few blocks away from the front line now."https://t.co/GpeHanSTHe

— UNRWA (@UNRWA) August 21, 2024