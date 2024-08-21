سياسة | دولي

الأونروا: لا مكان آمن بغزة وسكانه ينتظرون الموت- (تدوينة)

منذ 17 دقيقة

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عمان: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، من أنه لم يعد هناك مكان آمن بقطاع غزة في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية.

واعتبرت أن فلسطينيي القطاع “يبدو وكأنهم ينتظرون الموت”.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج، عبر منصة إكس: “ما من مكان آمن في غزة الآن. يبدو الأمر وكأن الناس ينتظرون الموت”.

وأضافت ووتريدج، أن “المناطق التي كانت (داخل ما تسميه إسرائيل بـ) المنطقة الإنسانية أصبحت الآن خط المواجهة”.

وأشارت إلى أن سكان غزة باتوا على بعد “بضعة مبانٍ من خط المواجهة”.

(الأناضول)

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