سياسة | عربي | فلسطين

الأونروا: لدينا آلاف الشاحنات جاهزة للدخول وفرقنا في غزة مستعدة لزيادة التسليم

11 - مايو - 2025

حجم الخط
1

غزة: أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد، بأن لديها آلاف الشاحنات جاهزة للدخول وفرقها في غزة مستعدة لزيادة التسليم.

وقالت الأونروا في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: “لقد مر أكثر من تسعة  أسابيع من الحصار على غزة، مع منع دولة إسرائيل دخول كافة المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والتجارية”.

وأضافت: “كلما استمر هذا الحصار، كلما حدث الضرر الذي لا رجعة فيه لأرواح لا حصر لها”.

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 11, 2025 الساعة 9:58 ص

    ماذا تنتظرون لاقتحام المعابر بقوة الحديد والنار أمام عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في غزة العزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🌪️🚀

    رد

أخبار ذات صلة

الأونروا: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
14 - أغسطس - 2025
الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم جلب الطعام
6 - أغسطس - 2025
الأونروا : الحصول على المياه النظيفة يبقى تحديا يوميا في قطاع غزة
30 - يوليو - 2025
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء
23 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية