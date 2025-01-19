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الأونروا: لدينا 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة- (تدوينة)

19 - يناير - 2025

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غزة: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، امتلاكها 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة، وسط بدء سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الوكالة على منصة “إكس”: “لدى الأونروا 4 آلاف شاحنة محملة بمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق”.

وأوضحت أن مفوض الوكالة فيليب لازاريني، قال إن “الهجمات على قوافل المساعدات في قطاع غزة، قد تنخفض مع دخول الإغاثة الإنسانية عقب وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق الأحد، أكدت قطر بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة، عقب تسليم أسماء 3 أسيرات للطرف الإسرائيلي سيتم الإفراج عنهن اليوم.

وقال مصدر فلسطيني مطلع (فضل عدم الكشف عن هويته)، إن عشرات من شاحنات المساعدات وصلت من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وأوضح أن تلك الشاحنات تستعد لدخول قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

بدورها قالت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة بمصر، إن 95 شاحنة مساعدات إغاثية دخلت إلى معبر كرم أبو سالم، فيما تصطف أخرى أمام منفذ رفح الحدودي.

وتعطل دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح عقب احتلال إسرائيل في مايو/ أيار 2024 الجانب الفلسطيني منه، واتجهت المساعدات للعبور عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ).

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الأحد في بيان لمكتبه أن وقف إطلاق النار “لن يبدأ إلا بعد استلام قائمة الأسيرات الثلاثة” المفترض الإفراج عنهن اليوم.

ولاحقا نشرت كتائب “القسام” أسماء ثلاث أسيرات من المقرر أن يتم الإفراج عنهن الأحد ضمن صفقة التبادل فيما أكدت حركة “حماس” في بيان تسليمها “أسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن للوسطاء”.

وأكدت قطر بدء سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب تسليم أسماء 3 أسيرات للطرف الإسرائيلي سيتم الإفراج عنهن اليوم.

وكانت الحركة قد قالت في بيان سابق إن التأخر في تسليم القائمة جاء لأسباب “فنية ميدانية”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 19, 2025 الساعة 3:00 م

    الله أكبر ولله الحمد والمنة والفضل العظيم على أن نصر أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

    رد

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