الأونروا: لدينا 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة- (تدوينة)

غزة: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، امتلاكها 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة، وسط بدء سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الوكالة على منصة “إكس”: “لدى الأونروا 4 آلاف شاحنة محملة بمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق”.

وأوضحت أن مفوض الوكالة فيليب لازاريني، قال إن “الهجمات على قوافل المساعدات في قطاع غزة، قد تنخفض مع دخول الإغاثة الإنسانية عقب وقف إطلاق النار”.

UNRWA has 4,000 truckloads of aid ready to enter #Gaza — half of them carry food and flour.

Attacks on aid convoys in the Gaza Strip could decline as humanitarian relief comes in following a #ceasefire, says @‌UNLazzarini.https://t.co/yRt1NxWuXS

— UNRWA (@UNRWA) January 19, 2025