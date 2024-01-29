الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير بسبب وقف التمويل

جنيف: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير شباط إذا لم يُستأنف التمويل.

وأوقف عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل.

وقال متحدث باسم الوكالة “إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير”.

(رويترز)