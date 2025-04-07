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الأونروا: مراكز غزة الصحية تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة- (تدوينة)

منذ 12 دقيقة

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني

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غزة: حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الاثنين، أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد، تحت وطأة الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الأونروا على حسابها عبر منصة إكس بمناسبة أسبوع الصحة العالمي، الممتد بين 7 و13 أبريل/ نيسان من كل عام.

وقال لازاريني إن “العاملين بقطاع الصحة في غزة يقتلون أو يصابون جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة”.

وسلط الضوء على أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد.

وشدد أنه “في حين يجب أن نحتفل في يوم الصحة العالمي بالصحة والشفاء، نحزن على فقدان كليهما في قطاع غزة”.

(الأناضول)

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