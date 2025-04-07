الأونروا: مراكز غزة الصحية تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة- (تدوينة)

غزة: حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الاثنين، أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد، تحت وطأة الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الأونروا على حسابها عبر منصة إكس بمناسبة أسبوع الصحة العالمي، الممتد بين 7 و13 أبريل/ نيسان من كل عام.

وقال لازاريني إن “العاملين بقطاع الصحة في غزة يقتلون أو يصابون جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة”.

وسلط الضوء على أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد.

وشدد أنه “في حين يجب أن نحتفل في يوم الصحة العالمي بالصحة والشفاء، نحزن على فقدان كليهما في قطاع غزة”.

إنه #يوم_الصحة_العالمي، اليوم الذي ينبغي أن نحتفي فيه جميعًا بالصحة والتعافي. لكن، بدلًا من ذلك، فإننا في #غزة نرثي فقدانهما.

– الكوادر الصحية يُقتلون أو يُصابون.

– تتعرض المراكز الصحية للهجوم باستمرار.

– تنفذ الإمدادات الطبية والصحية الأساسية.

– الطواقم الطبية منهكة بعد أن كرّست… pic.twitter.com/Uy2Qv0cNb4 — الأونروا (@UNRWAarabic) April 7, 2025

(الأناضول)