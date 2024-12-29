الأونروا: مساعدات غزة غير كافية ونحذر من مجاعة لانعدام الغذاء

غزة: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الأحد، من “اقتراب المجاعة” في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي ونقص المساعدات الإنسانية، في ظل الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا.

جاء ذلك في سلسلة منشورات عبر حسابها على منصة “إكس”.

وأوضحت الوكالة الأممية، أن فرقها تعمل على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنها شددت على أنها “ليست كافية على الإطلاق”.

وأشارت إلى أن سكان غزة يواجهون “انعدام الأمن الغذائي الشديد”.

ودعت الأونروا، إلى “التعاون الدولي ووقف إطلاق النار بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظل اقتراب المجاعة”.

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

تراكم النفايات الصلبة

وفي منشور آخر، تطرقت الأونروا إلى تراكم النفايات الصلبة بغزة بالقول إن “فرقنا تواصل تقديم مساعدة جمع ونقل النفايات الصلبة في كل من المنطقة الجنوبية والوسطى من القطاع”.

وبحسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يبلغ عدد سكان القطاع نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم نحو 2 مليون نازح يعيشون في مناطق خارج مساكنهم الأصلية.

في منشور ثالث، حذرت الأونروا من أزمة تراكم النفايات الصلبة في القطاع.

وأشارت إلى أن فرقها جمعت من المناطق الجنوبية والوسطى في أول أسبوعين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، نحو 1972 طنا من النفايات ونقلتها إلى مواقع مكبات مؤقتة.

ومع استمرار الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصبح تفشي النفايات وتراكمها بفعل القصف المتواصل وما رافقه من موجة نزوح هائلة لمئات الآلاف من السكان، بمثابة قاتل صامت يفتك بأرواح سكان القطاع ليفاقم من معاناتهم مع الموت والفقد يوما بعد يوم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)