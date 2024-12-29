الأونروا: مساعدات غزة غير كافية ونحذر من مجاعة لانعدام الغذاء

غزة: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الأحد، من “اقتراب المجاعة” في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي ونقص المساعدات الإنسانية، في ظل الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا.
جاء ذلك في سلسلة منشورات عبر حسابها على منصة “إكس”.
وأوضحت الوكالة الأممية، أن فرقها تعمل على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنها شددت على أنها “ليست كافية على الإطلاق”.
وأشارت إلى أن سكان غزة يواجهون “انعدام الأمن الغذائي الشديد”.
ودعت الأونروا، إلى “التعاون الدولي ووقف إطلاق النار بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظل اقتراب المجاعة”.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
تراكم النفايات الصلبة
وفي منشور آخر، تطرقت الأونروا إلى تراكم النفايات الصلبة بغزة بالقول إن “فرقنا تواصل تقديم مساعدة جمع ونقل النفايات الصلبة في كل من المنطقة الجنوبية والوسطى من القطاع”.
وبحسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يبلغ عدد سكان القطاع نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم نحو 2 مليون نازح يعيشون في مناطق خارج مساكنهم الأصلية.
في منشور ثالث، حذرت الأونروا من أزمة تراكم النفايات الصلبة في القطاع.
وأشارت إلى أن فرقها جمعت من المناطق الجنوبية والوسطى في أول أسبوعين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، نحو 1972 طنا من النفايات ونقلتها إلى مواقع مكبات مؤقتة.
ومع استمرار الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصبح تفشي النفايات وتراكمها بفعل القصف المتواصل وما رافقه من موجة نزوح هائلة لمئات الآلاف من السكان، بمثابة قاتل صامت يفتك بأرواح سكان القطاع ليفاقم من معاناتهم مع الموت والفقد يوما بعد يوم.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
(وكالات)
العار والدمار والبوار والانكسار والهزيمة النكراء بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا للعرب والمسلمين أجمعين الذين تقاعسوا عن إنقاذ أرواح أطفال ونساء غزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يتفرجون على الإبادة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐒💣🔥
معظم المساعدات تنتظر في طابور أمام المعابر الفلسطينية التي تسيطر عليها الشرذمة الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 والعرب يتفرجون ولا يحركون ساكنا رغم امتلاكهم أقوى الجيوش وأعتى الأسلحة، ولكنهم أموات ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق حقيقة بشعة جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒💣🔥
هه مساعدات مرصوصة أمام المعابر الفلسطينية التي تسيطر عليها الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒💣🚀
تعسا لعصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒💣🚀