الأونروا: مقتل 6 من زملائنا وسط غزة هو أعلى عدد بقصف إسرائيلي- (تدوينة)

غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، الخميس، إن مقتل 6 من موظفيها بقصف إسرائيلي على مدرسة “الجاعونة” في مخيم النصيرات هو أعلى عدد من قتلاها في حادث واحد منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس: “إنها مأساة بكل معنى الكلمة، في غزة 6 من زملائنا في الأونروا قتلوا عندما استهدفت ضربتان جويتان مدرسة ومحيطها في النصيرات في المناطق الوسطى”.

وأضافت: “هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد”، مبينة أن “من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وأعضاء آخرين من الفريق الذين كانوا يقدمون المساعدة للنازحين”.

وبيّنت أن “هذه المدرسة تعرضت للقصف 5 مرات منذ بداية الحرب”، لافتة إلى أنها “تأوي حوالي 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال”.

وأكدت الوكالة أن “لا أحد في غزة في مأمن، لا أحد مستثنى (من القصف الإسرائيلي)”، كما شددت على أنه “يجب حماية المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع الأوقات، فهي ليست هدفًا”.

ودعت “جميع أطراف النزاع إلى عدم استخدام المدارس أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية أو قتالية”، وجددت التأكيد على ضرورة “وقف إطلاق النار الآن”.

— UNRWA (@UNRWA) September 11, 2024