الأونروا: مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية- (تدوينة)

غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، السبت، إن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن “مجاعة جماعية”، جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة”.

وأضافت أن “النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبني استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد”، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.

ودعت وكالة الأونروا الأممية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات على نطاق واسع.

Hunger is spreading fast in #Gaza. According to @‌UN_Women: 🚨 One million women and girls are facing mass starvation, violence, and abuse 🚨 Women and girls are forced to adopt increasingly dangerous survival strategies like venturing out in search of food and water at the… pic.twitter.com/AzMTy9XQqZ — UNRWA (@UNRWA) August 16, 2025

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن “ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 تشمل شهيدا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

(الأناضول)