الأونروا: موظفو الوكالة والأطباء يصابون بالإغماء من الجوع في غزة

جنيف: قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء إن موظفي الوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء أثناء تأدية واجبهم في قطاع غزة بسبب الجوع والإرهاق.

وذكرت الأونروا أنها تلقت العشرات من رسائل الطوارئ من موظفيها لوصف الظروف الخطيرة والإرهاق في القطاع.

وقال لازاريني في بيان نقله المتحدث باسمه في مؤتمر صحافي بجنيف “لا أحد بمنأى عن ذلك: يحتاج مقدمو الرعاية في غزة أيضا للرعاية، الأطباء والممرضون والصحافيون والعاملون في المجال الإنساني يعانون من الجوع”.

وأضاف “يتعرض كثيرون منهم للإغماء بسبب الجوع والإرهاق أثناء تأدية واجباتهم، من إعداد تقارير عن الفظائع أو تخفيف بعض المعاناة”.

وانتقد لازاريني أيضا خطة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية منذ أواخر مايو أيار، عندما رفعت إسرائيل التي تسيطر على الإمدادات إلى غزة حصارا استمر 11 أسبوعا.

وقال “خطة ما يعرف باسم ’مؤسسة غزة الإنسانية’ لتوزيع المساعدات فخ سادي قاتل. فالقناصة يطلقون النار عشوائيا على الحشود كما لو أنهم حصلوا على ترخيص بالقتل”.

وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمن وخدمات لوجستية أمريكية خاصة وتتجاوز إلى حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة تزعم إسرائيل إنه سمح للمسلحين بقيادة حماس بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي حماس هذا الاتهام.

وقال لازاريني إن تقديرات الأونروا تشير إلى تسجيل مقتل أكثر من ألف شخص أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الغذائية منذ نهاية مايو أيار.

وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان “الأمم المتحدة لديها ما يكفي من المساعدات في غزة ترفض تسليمها، والذي كان من شأنه أن يسهم في إنهاء حالة اليأس والحد من العنف المحيط بجميع جهود توزيع المساعدات أو القضاء عليه إذا تعاونت معنا”.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، للصحافيين اليوم الثلاثاء إن اتهامات توقف الأمم المتحدة عن العمل “غير صحيحة على الإطلاق”.

وأشارت مؤسسة غزة الإنسانية أيضا إلى أن “الهجمات الأكثر دموية” في مواقع توزيع المساعدات في غزة مرتبطة بقوافل الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن 67 فلسطينيا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية خلال انتظارهم شاحنات مساعدات الأمم المتحدة في شمال غزة يوم الأحد، في وقت أصدرت فيه إسرائيل أوامر إخلاء جديدة لمناطق مكتظة بالنازحين.

وذكرت الأمم المتحدة في 15 يوليو تموز أنها سجلت مقتل 875 على الأقل خلال الأسابيع الستة السابقة بالقرب من نقاط لتوزيع المساعدات في القطاع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية وقوافل تديرها منظمات إغاثة أخرى. ولقي معظم الشهداء حتفهم في مواقع بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، بينما استشهد 201 في الطريق إلى قوافل الإغاثة الأخرى.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الخارجية الإسرائيلية ولا وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات).

(وكالات)