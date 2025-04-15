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الأونروا: نفاد مخزونات الغذاء التي دخلت غزة بفترة وقف إطلاق النار- (تدوينة)

منذ 47 دقيقة

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الثلاثاء، نفاد مخزونات الغذاء التي دخلت قطاع غزة بفترة وقف إطلاق النار.

وقال نائب مدير عمليات “الأونروا” في غزة جون وايت، في بيان نشرته الوكالة على منصة “إكس” إن المخزونات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار نفدت.

ومطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وأشار وايت إلى أن غزة تخضع تحت الحصار منذ مارس/آذار الماضي، وإن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مواد غذائية أو غير غذائية أو أي شيء آخر إلى القطاع.

وحذر بالقول: “نحن نواجه خطر المجاعة مرة أخرى، كما حدث في العام الماضي”.

وبدعم أمريكي مطلق تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

(الأناضول)

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