الأونروا: نفاد مخزونات الغذاء التي دخلت غزة بفترة وقف إطلاق النار- (تدوينة)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الثلاثاء، نفاد مخزونات الغذاء التي دخلت قطاع غزة بفترة وقف إطلاق النار.

وقال نائب مدير عمليات “الأونروا” في غزة جون وايت، في بيان نشرته الوكالة على منصة “إكس” إن المخزونات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار نفدت.

ومطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وأشار وايت إلى أن غزة تخضع تحت الحصار منذ مارس/آذار الماضي، وإن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مواد غذائية أو غير غذائية أو أي شيء آخر إلى القطاع.

وحذر بالقول: “نحن نواجه خطر المجاعة مرة أخرى، كما حدث في العام الماضي”.

In #Gaza, “stocks that were able to come in at scale during the ceasefire, now have practically run out,” John Whyte, Acting Senior Deputy Director of UNRWA Operations in Gaza, tells @NewstalkFM

For six weeks, no aid has entered Gaza due to the ongoing Israeli blockade. More… pic.twitter.com/wzw3rzfxUJ

— UNRWA (@UNRWA) April 15, 2025