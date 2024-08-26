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الأونروا: نقص المياه بلغ 85% بدير البلح جراء الحرب الإسرائيلية

منذ 7 دقائق

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الاثنين، أن نقص المياه بلغ 85 بالمئة في دير البلح وسط قطاع غزة، مبينةً أن 3 آبار ماء فقط من أصل 18 تعمل في المدينة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 11 شهرا.

وقالت “الأونروا” في منشور على منصة إكس: “بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، لا يزال 3 آبار ماء فقط من أصل 18 بئرًا تعمل، مما أدى إلى نقص في المياه بنسبة 85 بالمئة”.

وأضافت: “الناس في غزة لا يعيشون في خوف دائم على حياتهم فحسب، بل يكافحون من أجل تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأكدت الوكالة في منشور ثانٍ أن “هذا تجريد تام للإنسانية، ومأساة لا تنتهي”.

ولفتت إلى أن “الأسر في جميع أنحاء قطاع غزة لا تزال مجبرة على الفرار وترك منازلها وممتلكاتها وراءها”.

وتابعت: “كل ما يمكنهم فعله الآن هو محاولة البقاء على قيد الحياة، لقد فقد الناس (في غزة) كل شيء”.

وختمت الأونروا منشورها بتجديد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

(الأناضول)

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