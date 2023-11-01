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الأونروا: وقف إطلاق نار إنساني عاجل بغزة “مسألة حياة أو موت”

منذ 17 دقيقة

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القدس: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن وقف إطلاق نار إنساني عاجل في قطاع غزة، هو “مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين الأشخاص”.
وأوضحت الوكالة في منشور على منصة “إكس”، الأربعاء، أن القصف المستمر الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة “صادم للغاية”.
وأضافت: “الدمار غير المسبوق والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا أمر لا يطاق. إن وقف إطلاق النار الإنساني العاجل هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين الأشخاص في غزة”.
وأشارت الوكالة في منشور آخر، أن ما حدث في غزة هو تهجير قسري، وأن 670 ألف شخص في القطاع لجأوا إلى 150 مبنى تابع للأمم المتحدة حتى الآن.
ومنذ الثلاثاء، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من بيان عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة عقب التوغل البري الإسرائيلي من أكثر من محور.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استشهد خلالها أكثر من 8796 من الفلسطينيين، بينهم 3648 طفلا، وأصاب نحو 22219، كما استشهد 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)

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