الأونروا: يجب السماح بتدفق الإمدادات إلى غزة دون عوائق أو انقطاع

إسطنبول: أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضرورة السماح بتدفق الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق أو انقطاع، إثر تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 20 شهرا.

وقالت الوكالة في بيان الجمعة إن مستودعها في العاصمة الأردنية عمّان يحتوي على مساعدات تكفي لأكثر من 200 ألف شخص لمدة شهر كامل وتشمل دقيقا وطرودا غذائية ومستلزمات نظافة وبطانيات وأدوية، وإنها جاهزة للإرسال الفوري.

وأوضحت أن “المستودع لا يبعد سوى ثلاث ساعات بالسيارة عن غزة”، في إشارة إلى أن الحصار الإسرائيلي الخانق يعرقل وصول الإمدادات إلى مستحقيها.

وشددت الأونروا على أن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وتتطلب تدخلا عاجلا، داعية إلى فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم ومستمر لإنقاذ الأرواح.

وقالت في هذا الصدد إن “غزة بحاجة إلى مساعدات هائلة ويجب السماح بتدفق الإمدادات دون عوائق أو انقطاع”.

(الأناضول)