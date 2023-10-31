الأونروا: 70 بالمئة من الضحايا في غزة من الأطفال والنساء

الأمم المتحدة: قال المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أنروا”، فيليب لازاريني، إن 70 بالمئة من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي في الأسابيع الـ3 الماضية، هم من الأطفال والنساء.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته مساء الاثنين في جلسة طارئة لمجلس الأمن، حيث أوضح أنه لا يوجد مكان آمن في غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

ولفت إلى استهداف الكنائس والمساجد والمستشفيات والمرافق المدنية التي تأوي النازحين في غزة بشكل عشوائي، واصفا الهجمات الإسرائيلية بأنها عقاب جماعي لغزة تحت الحصار.

من جانبها، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كاثرين راسل، أوضحت أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت حتى الإثنين عن استشهاد أكثر من 3400 طفل، وإصابة 6300 على الأقل.

وأضافت أن هذه الحصيلة تشير إلى مقتل أو إصابة 420 طفلا يوميا، مؤكدة: “يجب أن تهزنا وتصدمنا هذه الأعداد حتى النخاع”.

وأشارت أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير 221 مدرسة على الأقل، وأكثر من 177 ألف منزل بشكل تام أو جزئي.

وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا حول الوضع في الشرق الأوسط لبحث التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وللاستماع إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع الراهن.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.

(الأناضول)