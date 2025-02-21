الأيام الأخيرة للأسد برواية إيرانية: تمرد على طهران.. وزوجته دفعته للتقارب مع العرب

لندن- “القدس العربي”: تكشف شهادات جديدة وتسجيلات صوتية من داخل “الحرس الثوري الإيراني” عن الأيام الأخيرة من حكم رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وما رافقها من توتر حاد في العلاقات السورية-الإيرانية، وسط محاولات طهران المتكررة لإجبار دمشق على الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وتناقلت مواقع إخبارية عربية تسجيلاً صوتياً لقائد كبير في “الحرس الثوري الإيراني”، والذي غادر دمشق قبل ساعات فقط من انهيار نظام الأسد، يكشف أسراراً جديدة عن طبيعة العلاقة بين دمشق وطهران، خاصة بعد هجوم “طوفان الأقصى” الذي نفذته حركة “حماس” في أكتوبر 2024.
بحسب هذا القائد الإيراني، فإن الأسد رفض بشكل قاطع طلبات طهران شن هجوم عسكري على الجولان، مؤكدًا: “أنا مجرد منصة لوجستية لمقاومتكم. إذا أردتم جلب الطائرات المحملة بالأسلحة والقتال، فافعلوا ذلك، لكنني لن أدخل في حرب مع إسرائيل”.
يُظهر التسجيل انقسامات داخل النظام السوري، حيث فضّل الأسد تعزيز علاقاته مع الدول العربية بدلاً من الاستمرار تحت الوصاية الإيرانية، وهو ما دفع طهران إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها في المنطقة.
يكشف العميد بهروز إصبتي (أبو أمير)، صاحب التسجيل، وأحد كبار القادة في “فيلق القدس”، والذي غادر دمشق إلى طهران قبل 36 ساعة فقط من سقوط الأسد، تفاصيل صادمة عن الأيام الأخيرة للنظام السوري، ودور خامنئي وقادة “الحرس الثوري” في محاولة إنقاذه دون جدوى.
لأول مرة، يعترف مسؤول إيراني بأن طهران استخدمت سوريا كطريق لنقل الأسلحة إلى لبنان.
تشير المعلومات إلى أن جواد غفاري، رئيس وحدة 4000 في فرقة العمليات الخاصة بـ “الحرس الثوري”، قاد عمليات تهريب الأسلحة، بينما قتل محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في قوة القدس، في غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية بدمشق في أبريل 2024.
كما تعرضت إيران لضربة كبيرة أخرى عندما قتل محمد جعفر قصير (حاج فادي)، المسؤول عن تهريب الأسلحة إلى “حزب الله”، في ضربة جوية إسرائيلية.
وبحسب العميد إصبتي، بدأ الأسد بتقليص النفوذ الإيراني قبل ثلاثة أشهر من سقوطه، حيث قادت أسماء الأسد، زوجة الرئيس، جهودًا لتقريب النظام من الدول العربية وإقصاء النفوذ الإيراني.
يقول إصبتي: “هذه الفئة أقنعت الأسد بأنه لن يعاني من مشاكل مالية أبدًا. أخبروه: سنعطيك كل شيء، فقط قلص النفوذ الإيراني، وقد فعل ذلك. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، طرد الأسد 80% من الإيرانيين من مواقعهم في سوريا”.
يفجر التسجيل الصوتي مفاجأة أخرى، حيث يؤكد إصبتي أن روسيا لعبت دورًا رئيسيًا في انهيار نظام الأسد.
بعد 7 أكتوبر، ومع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، يقول إصبتي أن روسيا كانت تقوم بتعطيل أنظمة الرادار الخاصة بها، ما سمح لإسرائيل بتنفيذ ضرباتها بدقة، وهو ما أدى إلى مقتل قادة كبار في “الحرس الثوري”، مثل رازي موسوي وصادق أميدوار.
كما يؤكد إصبتي أن روسيا قدمت للأسد خطة بديلة عن الخطة الدفاعية الإيرانية، حيث اختارت موسكو الضربات الجوية ضد مواقع “تحرير الشام” في إدلب، بينما كان “الحرس الثوري الإيراني” يوصي بالدفاع البري.
في النهاية، يعترف الجنرال إصبتي بأن هزيمة إيران في سوريا لم تكن بسبب هجوم عسكري، بل لأن الشعب السوري أسقط النظام الفاسد.
“لم تكن هناك حرب حقيقية ليخسروها، ولكن السوريين قرروا إنهاء حكم الأسد”.
(وكالات)
هذه الجملة تلخص كل شيء: في النهاية، يعترف الجنرال إصبتي بأن هزيمة إيران في سوريا لم تكن بسبب هجوم عسكري، بل لأن الشعب السوري أسقط النظام الفاسد.
“لم تكن هناك حرب حقيقية ليخسروها، ولكن السوريين قرروا إنهاء حكم الأسد”.
الحمدالله العصابه تفككت
إنشالله ينهض الشعب السوري بطريقه حضاريه مجددا
إن شاء الله , وليس إنشاء الله !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
إذن في كل الأحوال، روسيا خادم مطيع لاسرائيل. ونتانياهو يريد أن يكافئها الآن بالإيعاز لترمب بوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتفرغ لإيران
بدأت الحقائق تنكشف…الأمور ليست دائما كما تبدو…الشعارات الحماسية هي مجرد محاولات لتخدير الشعوب…روسيا تعطل راداراتها لتمكين إسرائيل من إصابة أهدافها بدقة…هذه الأهداف هي إيرانية وسورية…اللتان تعتبران حليفتان لروسيا…وسوريا العروبية القومية ترفض مواجهة إسرائيل التي تحتل الجولان…أفضل المحللين سيعجز عن تحليل هذه المعلومات….!!!
” … وما رافقها من توتر حاد في العلاقات السورية-الإيرانية، وسط محاولات طهران المتكررة لإجبار دمشق على الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل ” إهـ .
هذا عارٍ عن الصحة , بل أن إيران طلبت بواسطة وزير خارجيتها الراحل حسين أمير عبد اللهيان من السيد حسن نصر الله نفسه الإمتناع عن المشاركة في حرب الإسناد الذي رفض هذا الطلب و قال لضيفه : كيف أقابل ربي يوم القيامة ؟ فإذا كان هذا هو طلبها من حزب الله فكيف تطلبه من سوريا المنهكة و المُدَمَّاة ؟ .
أما من حيث أن الأسد فضلّ تعزيز علاقاته مع الدول العربية بدلاً ” من ايران , فهذا صحيح و ثابت حتى عند الإيرانيين أنفسهم و اعترفوا بذلك , بل أنه في بداية انفتاح الإمارت عليه , حذرته ايرن من الشيخ زايد , و في هذا الإتجاه فقد طلب السعوديون منه أثناء زيارته لها بتقليص الوجود الإيراني في سوريا مقابل تقديم المساعدات المالية و الإقتصادية و محاولة التوسط لدى أمريكا لرفع عقوباتها على بلاده فوافق على ذلك . حمى الله سوريا و شعبها من كل شر و غمره بشآبيبُ الخير و البركة .
طيب يا جهبذ ،انت سمعت وزير الخارجية الايراني يطلب من السيد بعدم الدخول في حرب الاسناد،يا جهبذ لا تردد ما تقوله العبرية الحدث لان ايران لو لم ترد اسناد غزة لكانت اقله قد اعلنت موقفها ولكانت ضغطت على الحزب لوقف عملية الاسناد،يا جهبذ كل الحلفاء ساندوا غزة بحسب مايستطيع وما نشره هذا الموقع وموقع آخر عن القائد الايراني ماهو الا تسريب كما يقولون مع ان الموقع الاخر يسهب اكثر في الحديث ولذلك اين الدليل بانه يوجد قائد بهذا الاسم وبانه ايضا تحدث بهذا الموضوع.
من يبحث عن المواقع والتي نشرت هذا التسريب كما يقولون يظهر بان النشر جاء عبر موقع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وتم نشره ايضا عبر النيوورك تايمز مما يدل على ان المصدر هو الموقع الاول والذي ما زال ينشر اكاذيب .
ربما لم تقرأ تعليقي جيدا , و عندما قلت أن إيران طلبت من الشهيد حسن نصر الله عدم الإشتراك في حرب الإسناد لم تقصد عدم مساعدة و مساندة أهل غزة بالوسائل الأخرى , و عليه فإن نتيجة حرب الإسناد عادت بنتائج وخيمة على حزب الله و أمة الجهاد و المقاومة , والفت نظرك إلى أن أهل طوفان الأقصى لم يخبروا الحزب بنواياهم في إطلاقه فكيف يشترك في حرب لم يكن مستعدا لها ؟ دع عنك أنها ضد عدو وحشي بربري تسنده دولة عظمى تبزها في البربرية و الوحشية , إلى ذلك لماذا يقرر الحزب ممثلا بقائده دخول حرب الإسناد في اليوم الثاني للطوفان و الأمر هذا يحتاج إلى إعداد عسكري كبير و ليس هكذا , و كعب أخيل السيد حسن نصر الله أنه في القضية الفلسطينية العادلة فلسطيني أكثر من الفلسطنيين أنفسهم .
نعود الى طلب اإيران من الحزب عدم الدخول في حرب الإسناد , فهذا ليس من عندياتي , شاهد وئام وهاب يقول مأ أقول , و يمكنك سماعه و مشاهدته على اليوتيوب بعنوان : (وئام وهاب: ايران طلبت من السيد عدم فتح جبهة الاسناد والسيد كان عنده مشكلة اخلاقية بموضوع غـ ـزة! ) .
و الحمد لله الذي جعلني من الجهابذة و ليس من الأغبياء “رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ”
ايران المنكوبة بحكامها مكونة من جمهوريات ليس بينها رابط ولكنها موحدة بالقوة والعنف والجبروت والتعسف والقهر والاضطهاد من الفرس المهيمنين والحاكمين بقوة السلاح. فإذا ثار مواطنو الدرجة العاشرة كالكرد والعرب والبلوش والأذريين وغيرهم، وأعطوا حق تقرير المصير، وتحرروا، واستقلوا، ورأوا النور، وكسروا القيود، سيرتاح المسلمون والعرب وكل الأحرار في العالم.
للدهر يومان يوم لك ويوم عليك. انتهى حقبة ال الأسد إلى الأبد. الأقوياء يفعلون ما يريدون، والضعفاء يعانون مما كتب عليهم.
التسجيلات تكشف هشاشة التحالف بين دمشق وطهران في اللحظات الأخيرة من حكم الأسد، ورفضه الانصياع الكامل للمطالب الإيرانية بشن حرب ضد إسرائيل. الانقسامات بين الحلفاء، ومحاولات الأسد التقارب مع الدول العربية، إلى جانب خيانة روسية غير مباشرة وتعطيل أنظمة الدفاع، سرّعت من سقوط النظام. في النهاية، لم تُسقطه الضربات الخارجية بقدر ما أنهى السوريون حكمه من الداخل.
انكشفت هشاشة تحالف الأسد مع طهران، بين ضغوط إيرانية ورفض سوري للتصعيد مع إسرائيل، بينما لعبت روسيا دورًا خفيًا في إسقاط النظام. النهاية جاءت بإرادة السوريين، لا بالحروب.
لا جديد في المقال. نظام الأسد، 50 سنة و هو يتلقى الضربات و لم يطلق رصاصة واحد صوب الكيان الصهيوني. الحقيقة أن العرب هم مثل دمية الغراغوز التي تحركها أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، تركيا و إيران، و كلهم في النهاية يعملون من أجل حماية الكيان الصهيوني عن قصد بالنسبة أو غير قصد. أخشى أن النظام الجديد بسوريا يمشي على نفس الخطى. غير إتجاه البوصلة، لكن لم يغير من سلوك الإحتماء بالأجنبي.
سياسة محور الممانعة و محور المقاومة لم تنجح و تحقق الأهداف المنشودة. نحتاج إلى محور عربي إسلامي موحد متماسك يستعمل الضغط السياسي و الإقتصادي و التلويح العسكري كأدوات للمجابهة و التفاوض. و يجب إلغاء التطبيع و إلغاء أي خطوات للتطبيع و ربط ذلك بقيام دولة فلسطينية سيدة و إخلاء فوري للأراضي العربية المحتلة. لا يعقل أن نكافئ القاتل اللص على جرائمة دون أي مقابل.