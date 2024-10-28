الإبادة تتواصل شمال غزة وجيش الاحتلال يكثف نسف المنازل- (فيديوهات)

غزة: استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى فضل عدم ذكر اسمه، بـ”وصول جثامين 5 فلسطينيين للمشفى إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في الزوايدة، وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء”.

فيما قال مصدر طبي آخر في مستشفى العودة بمخيم النصيرات (وسط)، فضل عدم ذكر اسمه، إن “جثامين 3 فلسطينيين آخرين وصلوا إلى المشفى جراء ذات القصف في بلدة الزوايدة”.

تغطية صحفية: نقل شهـ ــ.ــداء وجرحى؛ بعد قصف الاحتلال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/DV1waug4Um — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2024

عاجل || انتشال 3 شهداء جراء استهداف مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات الشهداء هم :-

1. أحمد المسارعة.

2. هيثم الديراوي.

3.عدي درويش pic.twitter.com/ZKS2bWR9Fa — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) October 28, 2024

ومنذ 23 يوما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية شمال قطاع غزة وخاصة في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، حيث يستمر بقصف المدنيين ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود، مع شلل كامل أصاب القطاع الصحي والخدماتي.

وأكد شهود عيان أنّ الآليات العسكرية الإسرائيلية تركز تواجدها بمحيط مخيم جباليا وفي المناطق الشرقية والغربية لمحافظة شمال قطاع غزة، وتواصل فرض حصار مطبق يمنع دخول المساعدات والمواد الأساسية، ما ينذر بتفاقم المجاعة وحالة العطش.

قوات الاحتلال تواصل نسف وحرق المنازل السكنية في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/glAlJ5fL9Z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 28, 2024

ولا يزال جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق شمال قطاع غزة وخاصة في تل الذهب غرب بيت لاهيا ومحيط دوار الشيخ زايد وغرب مخيم جباليا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” مجموعة مواطنين قرب دوار فشارة في جباليا، وفق مصدر طبي.

وأشار المصدر إلى أن فلسطينيًا آخر استشهد وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا.

القصف أدى إلى استشهاد أكثر من 35 فلسطينيا.. مشاهد خاصة للجزيرة تُظهر موقع المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في بيت لاهيا بقطاع #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/PENpoeuR5X — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 27, 2024

وقال شهود عيان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف وحرق المنازل والمربعات السكنية في مخيم جباليا، ويستخدم الروبوتات المفخخة في عمليات التدمير الممنهجة.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وفي مدينة غزة؛ استشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف طائرة إسرائيلية تجمعًا لمواطنين في شارع “النزاز” بحي الشجاعية شرق المدينة، وصلت جثامينهم إلى المستشفى المعمداني، وفق مصدر طبي.

#عزة شهداء بعد قصف الاحتلال لتجمع للأهالي في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. pic.twitter.com/Xwxa5BFboT — شبكة مراسلون (@reporters_sy) October 28, 2024

وقال شهود عيان: “إنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت بكثافة محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شرق حي الشجاعية شرق المدينة”.

وفي أحدث التطورات وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد كبير بجراح في قصف مدفعي إسرائيلي مكثف ومتواصل من ساعات الصباح الباكر شرق مخيم البريج، وفق مصدر طبي.

فيديو || وصول شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/boPGampYMn — إذاعة صوت القدس (@qudsradio) October 28, 2024

وتابع المصدر أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف مقاتلات إسرائيلية منزلاً لعائلة “أبو أمونة” في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وأضاف أن طفلاً استشهد برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” في مخيم المغازي (وسط)، بينما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها شرق المخيم.

وحسب شهود عيان، فإن قصفًا مدفعيا استهدف شمال غربي مخيم النصيرات وشرق البريج (شرق).

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل المواطنين شمال شرق مخيم البريج وشمال غرب مدينة رفح (جنوب)، وفق شهود عيان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بكثافة مناطق شمال غرب رفح، فيما شنت الطائرات الحربية غارات شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسب شهود عيان.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)