الإبادة في غزة.. مجزرة جديدة في تل الهوى وقصف كثيف على دير البلح- (صور وفيديوهات)

غزة: في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدينة غزة، تزامنًا مع استمرار توغلها البري الذي بدأ قبل يومين، ووسعت من عمليات القصف لتطال مناطق عدة في وسط المدينة وجنوبها.

ووفقًا لمصادر طبية في غزة، استشهد سبعة مدنيين وأُصيب أكثر من 15 آخرين، إثر غارة استهدفت شقة سكنية في حي تلّ الهوى جنوب غربي المدينة. وقد وثّقت مقاطع مصوّرة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي لحظات نقل أطفال مصابين إلى المستشفيات.

🔴 قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير pic.twitter.com/cWivFLgnm7 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 22, 2025

وفي وقت سابق من الليل، قصفت قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة مماثلة وقعت في المخيم نفسه، وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية أن الاحتلال استهدف فجر اليوم سيارة إسعاف تقل طاقمًا طبيًا بالقرب من مستشفى حمد شمال غربي غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المسعفين.

وفي تطوّر ميداني متزامن، واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بما في ذلك حي التفاح، ضمن تصعيده العسكري المتواصل.

وقد استشهد 85 مواطنا فلسطينيا، بينهم 31 على الأقل من “منتظري المساعدات”، وأصيب عشرات آخرون، يوم الثلاثاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي وغاراته المتواصلة على قطاع غزة.

ففي مدينة غزة، استشهد 15 مواطنا في مجزرة ارتكبها الاحتلال إثر قصفه منزلا مأهولا يعود لعائلة مشتهى شمال غرب المدينة.

#شاهد

“مشاهد قاسية”.. أطفال ارتقوا في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية بحي تل الهوا غربي مدينة غزة تابع الفيديو عبر الرابط التالي:https://t.co/KuCwcW9qU8 pic.twitter.com/CdvmV6KO2Q — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2025

وذكر مصدر طبي أن من بين الشهداء 6 أطفال وسائق مركبة إسعاف، مشيرا إلى وقوع عدد كبير من الإصابات بسبب وجود عشرات الخيام التي تؤوي نازحين بجوار المنزل وفي محيطه.

وأشار إلى أن القصف أسفر أيضا عن تدمير مركبة إسعاف كانت متوقفة أمام المنزل المستهدف.

وخلال ساعات نهار وفجر الثلاثاء استشهد 70 مواطنا على الأقل في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

#صورة| طيران الاحتلال يشن غارات جوية تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/BEpymE9vAh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2025

ففي شمال القطاع، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف حي النصر غربي مدينة غزة. فيما استشهد 12 آخرون من منتظري شاحنات المساعدات شمال غرب بلدة بيت لاهيا.

وفي حي التفاح شرق مدينة غزة، استشهد مواطن جراء قصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال. بينما استشهد 7 مواطنين، بينهم 3 أطفال، في قصف استهدف مجموعة مواطنين في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

واستشهد 16 مواطنا بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين في قصف للاحتلال استهدف خياما تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ووصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى الشفاء الطبي غرب غزة “أشلاء مقطعة” جراء سقوط قذيفتين مدفعيتين على خيام النازحين المجوّعين وهم نيام.

كما استشهد شاب في استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات شرق مفترق النابلسي غرب غزة، و4 مواطنين جراء إلقاء مسيّرة تابعة للاحتلال قنبلة في محيط مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين في حي الزيتون شرق المدينة.

واستشهد طفلان في قصف للاحتلال استهدف منطقة بئر النعجة شمال غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف لمبان سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد مواطنان، أحدهما طفل، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدرسة أبو حلو في مخيم البريج للاجئين.

كما استشهد 8 مواطنين في قصف مكثف استهدف مناطق متفرقة من مدينة دير البلح، بالتزامن مع اجتياح بري لجيش الاحتلال جنوب المدينة.

وفي استمرار لاستهداف المجوّعين، استشهد 5 مواطنين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب مفترق الشهداء. وفي مخيم البريج أيضًا، استشهد شقيقان جراء قصف استهدف منطقة بلوك 12.

وفي جنوب القطاع، استشهد 3 مواطنين قرب دوار أبو حميد في قصف للاحتلال على وسط مدينة خان يونس. فيما استشهد مواطنان من منتظري المساعدات غرب مدينة رفح.

وتشنّ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية قس غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 201 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.