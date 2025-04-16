الإبادة متواصلة.. استشهاد 22 فلسطينياً بغارات إسرائيلية على قطاع غزة 

غزة: استشهد 22 فلسطينياً وأصيب آخرون، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

وتركز القصف الإسرائيلي، بالطيران الحربي والمدفعية، على منازل مواطنين وتجمعات مدنيين بالقطاع، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

“في أحدث الغارات، قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيَين اثنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، قبل أن تستهدف مُسيرة أخرى تجمعاً للمدنيين في حي الشجاعية شرقي المدينة، ما أسفر عن استشهاد اثنين آخرين.

وصباحاً، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع النخيل بحي الشعف شرقي مدينة غزة.

وفجراً، قُتل 10 فلسطينيين وأُصيب 13 آخرون، جراء غارة لطائرة حربية إسرائيلية على منزل لعائلة حسونة في حي التفاح شرقي المدينة.

كما أسفر قصف إسرائيلي على منزل في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع، عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف ومتواصل على المناطق الشرقية لمدينة غزة، طال أحياء الزيتون والشجاعية والشعف والتفاح، إلى جانب إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية تجاه تلك المناطق.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف مخيم البريج، ومنطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، دون تسجيل إصابات.

أما في الجنوب، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في استهداف من مسيرة إسرائيلية في منطقة القرارة بمحافظة خان يونس.

وسبق ذلك، الإعلان عن استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه جراء قصف سابق استهدف بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس.

فيما أُصيب فلسطينيان جراء استهداف مركب صيد قبالة سواحل المواصي غرب المدينة.

وشهدت بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس قصفاً جويًا استهدف منزلاً في حي العمور، تزامنًا مع قصف مدفعي على حي المنارة جنوبي المدينة.

وفي رفح، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مبانٍ سكنية وسط إطلاق نار من الطيران المروحي في أجواء المدينة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألفًا و25 شهيداً، و116 ألفًا و432 مصابًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 1652 شهيدًا، و4391 مصابًا”.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

(وكالات)