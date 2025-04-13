الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 11 فلسطينيا بينهم 6 أشقاء في قطاع غزة- (فيديو وصور)

غزة: استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية وخياما تؤوي نازحين ومستشفى في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهدت سيدة فلسطينية جراء إطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 6 أشقاء في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على شارع الرشيد غربي دير البلح، وفق ما ذكره مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى”.

#صورة | “في مشهد مؤلم”.. الحاج أبو ابراهيم مهادي يصلي على أبنائه الستة الذين ارتقوا بقصف استهدف مركبتهم في دير البلح، صباح اليوم. pic.twitter.com/9Sy1aFh0zH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 13, 2025

وأضاف المصدر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في ساحة مستشفى “شهداء الأقصى”.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط محطة توليد الكهرباء شمالي مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي، إن “فلسطينيين اثنين استشهدا، أحدهما مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس المقدم محمد الدرباشي، في غارات إسرائيلية على منزل وخيمة تؤوي نازحين غربي المدينة”.

وقال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف المناطق الشمالية لمدينة رفح.

وشهدت مدينة غزة ليلة صعبة، فقد كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها على حيي التفاح والشجاعية شرقي المدينة، وسط إطلاق نار من الطائرات المروحية والمسيّرة الإسرائيلية “كواد كوبتر”، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت 3 مدارس تؤوي نازحين في حيي التفاح والشيخ رضوان شرقي وشمالي مدينة غزة، بعد تهديدها وإخلائها والمناطق المحيطة، وهي مدرستا سعد بن معاذ وأبو بكر الرازي في حي التفاح، ومدرسة الدحيان في حي الشيخ رضوان.

الأب ابراهيم ابو مهادي يصلي صلاة الجنازة على أبنائه الستة الذين فقدهم دفعة واحدة، نتيجة استهداف الاحتلال الاسرائيلي لسيارة في مدينة دير البلح.. pic.twitter.com/6ci9YoU5pS — أحمد حجازي Ahmed Hijazi 𓂆 (@ahmedhijazee) April 13, 2025

(الأناضول)