الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 16 فلسطينيا بأنحاء مختلفة من غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 16 فلسطينيا بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الخميس، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في مدرسة الكرامة وقصفها واستهداف كل من يقترب منها في حي التفاح شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/1cOUJbomuq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 8, 2025

الأهالي وطواقم الإسعاف ينقلون إصابات جراء استهداف الاحتلال لمدرسة الكرامة في حي التفاح شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/5wRX6M8YgW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 8, 2025

واستهدف الجيش الإسرائيلي، بسلسلة من الغارات وإطلاق نار، خياما تؤوي نازحين، وصيادين، ومنازل وتجمعا لفلسطينيين في شمال ووسط وجنوب القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الاستهدافات، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم طفلة، بعد استهداف طائرة مسيرة لمحل أدوات منزلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وسبق ذلك، قتله فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف استهدف تجمعا لمواطنين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين قرب منطقة “السوارحة”.

أم فلسطينية جريحة تطلق الزغاريد خلال وداع أولادها الذين قتلتهم غارات الاحتلال على مدينة غزة. pic.twitter.com/Y5L4x1nGKg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 8, 2025

وفي جنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي طفلة وأصاب آخرين في قصف مدفعي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس.

فيما أصيب صيادان بنيران زوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل خان يونس.

وفي شمال القطاع، قتل الجيش 3 فلسطينيين إثر استهدافهم من طائرة مسيرة في حي الرمال بمدينة غزة، فيما قتل رابع في قصف مدفعي على حي الشجاعية شرق المدينة.

وسبق ذلك، استشهاد 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلين في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق آخر، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف منازل في مناطق متفرقة من رفح جنوبي القطاع، وحيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)