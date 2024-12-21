الإبادة مستمرة.. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة

غزة: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون بينهم أطفال ونساء، مساء السبت، بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، الذي يشهد إبادة منذ أكثر من 14 شهرا.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى “شهداء الأقصى” بدير البلح: “وصل المشفى 4 شهداء و8 إصابات، جراء قصف إسرائيلي منزلا بالمدينة”.

في السياق ذاته، أفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وذكر الشهود أن الطواقم الطبية والدفاع المدني تبحث بين الأنقاض عن مفقودين.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(وكالات)