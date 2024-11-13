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الإبادة مستمرة.. شهيدان بقصف إسرائيلي لخيمة نزوح في دير البلح- (صور)

13 - نوفمبر - 2024

إخماد حريق اندلع في مخيم للنازحين في دير البلح

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غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوح وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن “فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 6 آخرون بجراح مختلفة من بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح“.

وأفاد شهود عيان أنه تم “انتشال جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي لخيمة مأهولة في مدينة دير البلح”. وقالوا إن النيران اشتعلت في الخيمة إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفها.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 10:34 ص

    اللهم عجل بزوال عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪🚀🐒🔥🚀

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