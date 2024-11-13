الإبادة مستمرة.. شهيدان بقصف إسرائيلي لخيمة نزوح في دير البلح- (صور)

إخماد حريق اندلع في مخيم للنازحين في دير البلح

غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوح وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن “فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 6 آخرون بجراح مختلفة من بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح“.

وأفاد شهود عيان أنه تم “انتشال جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي لخيمة مأهولة في مدينة دير البلح”. وقالوا إن النيران اشتعلت في الخيمة إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفها.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

(الأناضول)