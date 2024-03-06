مقتل بحارَين في هجوم حوثي على سفينة أمريكية.. والجماعة تؤكد: سنستهدف كل سفنهم وبارجاتهم وسنغرقها- (تدوينة)

صنعاء- “القدس العربي” ووكالات: استهدف صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن ناقلة بضائع في خليج عدن، الأربعاء، حيث أعلن أفراد الطاقم مقتل شخصين وإصابة ستة بجروح.

وهذا هو ثاني هجوم حوثي خلال أقل من 24 ساعة، إذ أعلنت جماعة “أنصار الله”، الأربعاء، استهدافها ناقلة بضائع سائبة مملوكة لجهة أمريكية في خليج عدن، “ما أدى لنشوب حريق على متنها”، مؤكدة: “سنستهدف كل سفنهم وبارجاتهم وسنغرقها طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة واستمر العدوان على اليمن”.

وأعلن الناطق العسكري باسم قوات الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) استهدفت سفينة (ترو كونفيدنس) الأمريكية”،” بعدد من الصواريخ المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة”.

وقال إن عملية الاستهداف جاءت “بعدَ رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية”.

واعتبر أن هذه العمليات تأتي “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا”.

وجدد سريع “تنبيه كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية وعلى كافة السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى”.

وأكد “أنَّ القوات المسلحةَ اليمنية مستمرة في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ إلا عندَ توقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡیَجِدُوا۟ فِیكُمۡ غِلۡظَةࣰۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً… pic.twitter.com/S6fx9aARF1 — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 6, 2024

واشنطن تتوعّد

بدورها، توعّدت واشنطن بـ”محاسبة” الحوثيين على الضربة، التي أدت إلى سقوط ضحايا لأول مرة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين “سنواصل محاسبتهم. ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته”.

وقال ميلر إن هجمات الحوثيين على السفن “لم تعطّل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرّض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عددا منهم”.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الهجوم الأخير يكشف فشل الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين، قال ميلر “لطالما أوضحنا بأن هذه ستكون عملية طويلة الأمد، لردع هجمات الحوثيين وإضعاف قدرتهم على تنفيذها”.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تشجّع بلدانا أخرى على التوضيح للحوثيين أن “هذه الهجمات غير مسؤولة”.

بريطانيا تندد

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه شعر بالفزع بعد أنباء حول مقتل اثنين من البحارة في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر اليوم الأربعاء.

وكتب كاميرون في منشور على موقع إكس “شعرنا بالفزع عندما سمعنا عن مقتل أفراد من الطاقم الدولي بالسفينة ترو كونفيدنس في هجوم للحوثيين في البحر الأحمر. قلوبنا مع عائلاتهم”.

وأضاف “نندد بهجمات الحوثيين المتهورة والعشوائية على الشحن الدولي ونطالبهم بوقفها. سنواصل الدفاع عن حرية الملاحة وندعم أقوالنا بالأفعال”.

Appalled to hear about the deaths of MV True Confidence international crew members in a Houthi attack in the Red Sea. Our thoughts are with their families. We condemn the Houthis’ reckless & indiscriminate attacks on global shipping & demand they stop. We will continue to stand… — David Cameron (@David_Cameron) March 6, 2024

وكانت الجماعة أعلنت، مساء الثلاثاء، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والبالستية والطائرات المسيرة.

وقالت البحرية البريطانية إن الناقلة تضررت، وبعض البحارة ركبوا قوارب النجاة فيما جهود الإنقاذ جارية.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) في بيان ثالث عن العملية، أن السفينة (ترو كونفدينس) الأمريكية لم تعد تحت القيادة، بعد أن غادرها طاقمها. وأضافت أن قوات التحالف تقدم الدعم للسفينة وطاقمها.

ويمثل هذا الهجوم حلقة من سلسلة من الهجمات الحوثية التي تزايدت مؤخراً في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بالتوازي مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة؛ حتى تكاد الهجمات أن تكون يومية. ويأتي في الوقت الذي أعلن فيه بيان للجيش الأمريكي، الأربعاء، عن إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن وثلاث طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، بشكل منفصل، إن سفينة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة لجهة أمريكية قبالة ميناء عدن في جنوب اليمن.

وذكرت أمبري أن كيانًا يقول إنه “البحرية اليمنية” خاطب السفينة، التي كانت على بُعد حوالي 57 ميلا بحريًا جنوب غربي عدن، وأمرها بتغيير مسارها.

وأفادت بأن السفينة كانت بدأت بالانحراف عن مسارها. وأشارت إلى أن جهود إنقاذ السفينة جارية وسفينة حربية هندية وصلت لموقعها.

وكانت (يو كاي إم تي إو) ذكرت في بيان سابق أن السفينة التجارية تم الترحيب بها لمدة 30 دقيقة من قبل كيان يعلن أنه “البحرية اليمنية”، قبل أن يُطلب من السفينة تغيير مسارها. وأشارت إلى أن السفن أبلغت في المنطقة المجاورة عن حدوث “انفجار كبير وشوهد عمود كبير من الدخان”.

ويأتي الهجوم الأخير بعد أيام من غرق السفينة البريطانية “روبيمار”، السبت، التي استهدفها الحوثيون منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ويستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل “تضامنًا مع غزة” التي تتعرض لعدوان وحشي إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعقب بدء الغارات والضربات الصاروخية الأمريكية والبريطانية على ما تعتبر أنه أهداف للحوثيين في اليمن، اعتبرت الجماعة أن السفن الأمريكية والبريطانية باتت أهدافًا عسكرية.

وكان الحوثيون أعلنوا أكثر من مرة أن تصعيد إسرائيل في قطاع غزة سيقابله تصعيد في البحر الأحمر.

وقال القيادي في جماعة “أنصار الله”، عبد القادر المرتضى، في تدوينة على منصة إكس، الأربعاء: “لن تمر أي سفينة إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية، طالما استمر العدوان والحصار على أهلنا في قطاع غزة، وطالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.

وأضاف: بل سنستهدف كل سفنهم وبارجاتهم وسنغرقها وسنحرقها بعون الله وتوفيقه”.

وتابع: “تطور الأحداث في غزة واشتداد الحصار وانتشار المجاعة بكل هذه الوحشية ستزيد من غضبنا وانتقامنا وتصعيد عملياتنا أكثر من السابق، وما سيحصل مستقبلاً سيكون أكثر إيلاماً وأشد تنكيلاً بعون الله”.

لن تمر أي سفينة إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية طالما استمر العدوان والحصار على أهلنا في قطاع غزة، وطالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

بل سنستهدف كل سفنهم وبارجاتهم وسنغرقها وسنحرقها بعون الله وتوفيقه.

تطور الأحداث في غزة واشتداد الحصار وانتشار المجاعة بكل هذه… — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 6, 2024

غارتان على مطار الحديدة

في وقت لاحق من مساء الأربعاء، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارتين جويتين على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين عبر تليغرام: “غارتان لطائرات العدوان الأمريكي البريطاني على مطار الحديدة الدولي”.

ولم تقدم القناة تفاصيل أخرى عن الغارتين وما إذا نجم عنهما خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما لم يصدر إعلان بالخصوص عن الجانبين الأمريكي أو البريطاني.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.