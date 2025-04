مقتل بحارَين في هجوم حوثي على سفينة أمريكية.. والجماعة تؤكد: سنستهدف كل سفنهم وبارجاتهم وسنغرقها- (تدوينة)

صنعاء- “القدس العربي” ووكالات: استهدف صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن ناقلة بضائع في خليج عدن، الأربعاء، حيث أعلن أفراد الطاقم مقتل شخصين وإصابة ستة بجروح.

وهذا هو ثاني هجوم حوثي خلال أقل من 24 ساعة، إذ أعلنت جماعة “أنصار الله”، الأربعاء، استهدافها ناقلة بضائع سائبة مملوكة لجهة أمريكية في خليج عدن، “ما أدى لنشوب حريق على متنها”، مؤكدة: “سنستهدف كل سفنهم وبارجاتهم وسنغرقها طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة واستمر العدوان على اليمن”.

وأعلن الناطق العسكري باسم قوات الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) استهدفت سفينة (ترو كونفيدنس) الأمريكية”،” بعدد من الصواريخ المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة”.

وقال إن عملية الاستهداف جاءت “بعدَ رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية”.

واعتبر أن هذه العمليات تأتي “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا”.

وجدد سريع “تنبيه كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية وعلى كافة السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى”.

وأكد “أنَّ القوات المسلحةَ اليمنية مستمرة في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ إلا عندَ توقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

بدورها، توعّدت واشنطن بـ”محاسبة” الحوثيين على الضربة، التي أدت إلى سقوط ضحايا لأول مرة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين “سنواصل محاسبتهم. ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته”.

وقال ميلر إن هجمات الحوثيين على السفن “لم تعطّل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرّض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عددا منهم”.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الهجوم الأخير يكشف فشل الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين، قال ميلر “لطالما أوضحنا بأن هذه ستكون عملية طويلة الأمد، لردع هجمات الحوثيين وإضعاف قدرتهم على تنفيذها”.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تشجّع بلدانا أخرى على التوضيح للحوثيين أن “هذه الهجمات غير مسؤولة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه شعر بالفزع بعد أنباء حول مقتل اثنين من البحارة في هجوم صاروخي شنه الحوثيون على سفينة تجارية في البحر الأحمر اليوم الأربعاء.

وكتب كاميرون في منشور على موقع إكس “شعرنا بالفزع عندما سمعنا عن مقتل أفراد من الطاقم الدولي بالسفينة ترو كونفيدنس في هجوم للحوثيين في البحر الأحمر. قلوبنا مع عائلاتهم”.

وأضاف “نندد بهجمات الحوثيين المتهورة والعشوائية على الشحن الدولي ونطالبهم بوقفها. سنواصل الدفاع عن حرية الملاحة وندعم أقوالنا بالأفعال”.

Appalled to hear about the deaths of MV True Confidence international crew members in a Houthi attack in the Red Sea. Our thoughts are with their families.

We condemn the Houthis’ reckless & indiscriminate attacks on global shipping & demand they stop. We will continue to stand…

— David Cameron (@David_Cameron) March 6, 2024