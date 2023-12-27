الإحصاء الفلسطيني: 1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في حرب غزة

رام الله: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأربعاء، إن مجمل خسائر القطاع الخاص بلغ 1.5 مليار دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر في بيان، أن 25 مليون دولار هو متوسط الخسائر اليومية التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، “عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة التي لم يتم احتسابها”.

ويقدر عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين بنحو 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألفا في قطاع غزة، و120 ألفا في الضفة الغربية.

وتشير تقديرات الإحصاء الفلسطيني إلى أن 29 بالمئة من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة بشكل كامل.

وزاد: “تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية، وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق (عام) 48 إلى مدن الضفة، كانت لها تداعيات حادة على عجلة الإنتاج”.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل (349 ألفا في الضفة الغربية، و173 ألفا في قطاع غزة).

وقال الإحصاء الفلسطيني: “نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89 بالمئة من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل”.

(الأناضول)