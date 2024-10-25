الإخوان «عاتبون» مرتين: رسائل «تشكيلة» أعيان الأردن… اليسار أبعد قليلاً… مركز ثقل تشريعي لصالح «الموالاة» ومطبخ اقتصادي

عمان- «القدس العربي»: يمكن طبعاً لجماعة الإخوان المسلمين أن تعتب “مرتين” بعد إشهار تركيبة مجلس الأعيان الجديدة في عمان، حيث الشراكة التشريعية مع المسار البرلماني الذي يعتبر فيه التيار الإسلامي من أبرز المؤثرات عندما يتعلق الأمر بمجلس النواب المنتخب مقابل الأعيان المعين.

العتب الإخواني في مكانه؛ لأن التركيبة المستجدة خلت من أي تمثيل لأي شخصية محسوبة على التيار الإخواني أو قريبة منه أولاً، ولأن العكس قد حصل فشخصيات معادية جداً للإخوان، لا بل تصدح ضدها وتشيطنها اختيرت في مجلس الغرفة الثانية للبرلمان بما في ذلك شخصيات أوصت بوقف الحياة البرلمانية.

المقابل، لا يحتاج التيار الإسلامي لعضوية مجلس الأعيان إلا من زاوية رغبته في التأسيس لـ”شراكة جديدة”، بعد انتخابات البرلمان الأخيرة مع الدولة ومؤسساتها وهي شراكة يمكن أن تتأخر نسبياً لحين التوثق من نوايا الجماعة الإسلامية بعدما عرف باسم “أخطاء التصريحات” التي أعقبت عملية البحر الميت الاستشهادية حيث اهتزت الثقة مؤقتاً.

بعيداً عن الإخوان وتعبيرهم في مجلس الأعيان، توجهت فيما يبدو عبر الإرادة الملكية عدة رسائل في اختيار العضوية والتركيبة ضمن موسم استئناف مسار تشكيل المؤسسات الدستورية لمواجهة المرحلة المقبلة على أساس تركيبة أعيان تواجه تشريعياً مركز القوى الذي سيبرز مع عمل مجلس نيابي فيه كتلة مهمة جداً وصلبة بتوقيع الإخوان المسلمين.

ويمكن التقاط الرسالة الأولى من خلو التركيبة الجديدة من أي شخصية مرتبطة بالإخوان المسلمين مع أن الإعلان عن تشكيل الأعيان بالمقابل رد مباشر يتجاهل كل الدعوات التي حاولت تعطيل الحياة البرلمانية بذريعة الإخوان المسلمين ودعمهم المقلق لدعم وإسناد المقاومة.

انعقاد مجلس الأعيان عملياً يسند مجلس النواب الجديد، وإن كانت الإضافات التكنوقراطية والبيروقراطية الخبيرة التي أضيفت للقائمة تعمل على تشكيل “مجلس ثقل” تشريعي لصالح المسار الملكي والرؤية التحديثية؛ بمعنى شركاء تشريعيون موثوقون يمكنهم الحد من نفوذ تعديلات مرفوضة أو خارج السياق على تشريعات يقترحها مجلس نيابي فيه أغلبية معارضة أو مسيسة أو حزبية.

تضمنت التركيبة 5 رؤساء وزارات سابقين فقط من نحو 17 شخصاً يحملون هذه الصفة، ووجود الرئيس فيصل الفايز يعني أنه سيعود رئيساً لمجلس الأعيان الغرفة الثانية المهمة في البرلمان، وقد يستمر الرئيس سمير الرفاعي في الجلوس نائباً للفايز في الوقت الذي ضمت فيه التوليفة نحو 10 مقاعد خصصت للنساء بين أعيان الملك.

وانضم رئيس الوزراء، الذي استقال مؤخراً، الدكتور بشر الخصاونة، وبقي كل من الدكتور عبد الله النسور، وهاني الملقي، وسمير الرفاعي، من نادي رؤساء الوزارات، أعضاء في المجلس الجديد.

ولافت جداً ضم وزير المالية المستقيل للتو، محمد العسعس، لطاقم الأعيان بهدف توفير مظلة وحماية على الأرجح لمنطقه في العمل الضريبي وإصلاح مالية الدولة، بعدما ظهرت مؤشرات عند الحكومة التي يترأسها الآن، الدكتور جعفر حسان، بمحاولة مضايقة العسعس، وتحميله مسؤولية بعض القرارات خلافاً لتقنية التضامن الوزاري.

لكن شخصيات سياسية من الأحزاب الرئيسية كانت بعدد محدود رغم انسحاب بعض الأعيان من المجلس القديم لصالح التشكيل الوزاري الجديد.

ومجلس الأعيان الجديد ضم شخصيات مؤثرة في المسارين الأول هو مسار الخبرة الأمنية.

والثاني هو المسار الاقتصادي، حيث رئيس غرفة تجارة الأردن عضو الأعيان، خليل الحاج توفيق، وهو الشخصية الأبرز في القطاع التجاري إضافة إلى شخصية أخرى تمثل القطاع الصناعي، فيما سيضفي وجود بعض الأعيان حيوية خاصة بمسار التذكير بتحديث الرؤية الاقتصادية.

وانضم وزيران من الحكومة السابقة هما، توفيق كريشان ومحمد العسعس، فقط للأعيان الجديد. ومع استمرار وجود الدكتور رجائي المعشر، في موقعه المتقدم كرئيس مطبخ اقتصادي في الأعيان، ينضم العسعس والحاج توفيق هنا إلى هذا المحور.

في التركيبة الجديدة “نقصت” مقاعد شريحة “فئة اليسارين المحظوظين” فقد غادر بعض المرتاحين من رموز اليسار في أحضان الدولة المسرح في الأعيان وبقي منهم تقريباً تمثيل الدكتور خالد كلالده، الأمر الذي يؤشر على أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أخفق في توفير الحماية لطاقم متكامل من أعضاء الأعيان السابقين المقربين جداً منه في الماضي، وفقاً لما لاحظته حتى صحيفة عمون وهي تسجل بأن “قوة حسان أضعف الآن في المكاتب الملكية” وأن قوته لم ينقلها معه إلى رئاسة الوزراء.

وبقي المؤسس لمبادرة الاشتباك الإيجابي الدكتور مصطفى حمارنة، عضواً يحتفظ بموقعه بمجلس الأعيان، كما غادر المجلس المخضرم ناصر جوده، وعين فيه النائب السابق المثير للجدل عمر عياصرة، أحد أبرز عناصر الهجوم على الإخوان المسلمين. الوزير السابق محمد داودية احتفظ بمقعده وانضم إلى المجلس نخبة من الجنرالات الأمنيين السابقين المتقاعدين، وعلى رأس هؤلاء، وفي مفاجأة إيجابية، ثمة ما هو بعدها قد تعطي ديناميكية للمجلس مدير جهاز الأمن العام سابقاً اللواء حسين الحواتمة، خلافاً للمسؤول عن مكافحة المخدرات سابقاً اللواء عادل القضاة، ورئيس الأركان الأسبق طبعاً محمود فريحات.

الأهم في تجاوز تشكيل مجلس الأعيان هو تجاهل كل الدعوات التي صدرت مؤخراً بعد حادثة تسلل في منطقة البحر الميت استشهد فيها شابان بعناوين وقف المسار الديمقراطي والتمثيل والعودة للأحكام العرفية في البلاد.

ويفسح تركيب مجلس الأعيان الجديد في وقته الدستوري المجال أمام مجلس النواب الجديد للعمل.

وجود فيصل الفايز على رئاسة المجلس يعني بأن فرصة النائب أحمد الصفدي هي الأفضل في رئاسة مجلس النواب، بالمقابل خلافاً لأن تغيرات أخرى في الطريق على الأرجح.