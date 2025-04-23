واشنطن – وكالات: يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول تهدئة مخاوف وتقلبات الأسواق التي نجمت عن السياسات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب التجارية وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

فقد أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن «لا نيّة» لديه لإقالة جيروم باوَل، رئيس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي)، في خطوة بدا وكأنّه يسعى من خلالها لتهدئة الأسواق التي اضطربت بشدة في أعقاب انتقاداته الشديدة له.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «لا نيّة لديّ لإقالته. آمل أن أراه أكثر نشاطاً في تطبيق فكرته لخفض أسعار الفائدة، فهذا هو الوقت الأمثل لخفضها»، مكرراً بذلك مطالبته باوَل باتّخاذ إجراءات لتعزيز التيسير النقدي (خفض الفائدة) دعماً للاقتصاد.

وكان باوَل قد انتقد رسوم ترامب الجمركية لأنها تخلق حالة من عدم اليقين بشأن النمو وارتفاع الضغوط التضخمية، بينما يصر الرئيس على أن المخاوف من التضخم غير موجودة فعلياً.

من جهة ثانية قال ترامب إنه في حال عدم موافقة الصين على اتفاق تجاري، فإن الولايات المتحدة ستحدد شروطه.

وأضاف أنه سيكون «لطيفاً للغاية» في المفاوضات مع بكين، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستنخفض بشدة بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.

وأمس الأربعاء أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الحكومة الأمريكية تدرس خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية في محاولة لتهدئة التوتر مع بكين.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن من المحتمل أن تنخفض الرسوم الجمركية لتتراوح ما بين 50 و65 في المئة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الثلاثاء أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق تجاري محتمل أحرزت تقدماً.

ترامب: «لا نيّة لديّ لإقالة» رئيس المركزي

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين «نحقّق نتائج جيدة للغاية في ما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين»، مضيفة أن «الرئيس والإدارة يُمهّدان الطريق للتوصل إلى اتفاق».

وأكدت أنّ «جميع الأطراف تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145 في المئة على الكثير من المنتجات الصينية، ليصل إجمالي الضرائب إلى 245 في المئة على بعض السلع. وردت بكين بفرض ضرائب بنسبة وصلت إلى 125 في المئة، مؤكدة أنّها ستواصل هذه المواجهة التجارية «حتى النهاية».

وبالنسبة إلى الدول الأخرى، فقد تمّ تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد عن حد أدنى قدره 10 في المئة لمدة 90 يوماً، فيما فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.

وقالت كارولاين ليفيت إنّه «تمّ إحراز تقدّم كبير» في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة تلقّت «18 اقتراحاً» لاتفاقات من قبل الدول المعنية بالرسوم الجمركية. وأضافت أنّ من المقرّر إجراء «34 لقاءاً» مع دول مختلفة هذا الأسبوع، من أجل عقد مفاوضات.

واستكمالاً لتصريحات الناطقة باسم البيت الأبيض قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء إن المواجهة الحالية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين غير مُستدامة وتوقع «تهدئة» في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكنه أشار إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ رسمياً حتى الآن. وأضاف «أقول إن الصين ستكون صعبة للغاية في المفاوضات…لاأحد من الطرفين يعتقد أن الوضع الراهن سيستمر».